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31.07.2019
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AKP’li Ağrı Belediye Başkanı da yeğenini özel kalem müdürü yapmış!

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Yerel seçimler ardından ardı arkası kesilmeden ortaya çıkan belediye başkanlarının eş-dost-akraba atamaları haberlerine Ağrı da eklendi. AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğenini özel kalem müdürü olarak atadı.

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğenini belediyede özel kalem olarak görevlendirdiğini yazdı. Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan Saymaz, “AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğeni İbrahim Sayan’ı belediyede işe sokarak, özel kalem görevine getirdi” dedi.

Saymaz’ın iddiasına Savcı Sayan Twitter’dan yanıt verdi. Sayan, Saymaz’ın iddiasını yalanlayarak iftira attığını savundu.

Saymaz ise Sayan’a yanıtında belediyenin özel kalem müdürlüğünü arayarak bu bilgiyi teyit ettiğini açıkladı.

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