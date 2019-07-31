AKP’li Ağrı Belediye Başkanı da yeğenini özel kalem müdürü yapmış!

Saygısız herif 1.İ.Sayan üniversite mezunu, sıradan bir işçi olarak belediyede çalışıyor benden önce işe alınmış. 2. İ. Sayan Özel kalem müdürü değil ispatlamazsan şerefsizsin beni yazarak prim yapmak istiyorsun senin gibi iftiracılarla işim olmaz hadi oradan hadi işine… https://t.co/Gl77Tt6gvm