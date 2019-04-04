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05.04.2019
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AKP’li Ali İhsan Yavuz: Bugün soru almıyoruz

birgun.net birgun.net

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul’da oyların yeniden sayımı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

5 bin 857 sandıkta geçersiz oyların sayıldığını söyleyen Yavuz, “Bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı,” şeklinde konuştu.

Yavuz, “1 Nisan’dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109’dur,” iddiasında da bulundu. Yavuz, kaç oyun CHP lehine sayıldığını ise belirtmedi.

Gazetecilerin sorularını da almayan Yavuz, “Bugün soru almıyoruz arkadaşlar,” dedi.

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