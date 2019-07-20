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20.07.2019
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AKP’li başkan korumasını daire başkanı, eşini danışman yaptı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korumalığını yapan Fatih Karaçor'ı daire başkanı, eşi Melike Aktel Karaçor'u da basın danışmanı yaptı.

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31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olan eski bakanlardan AKP’li Mustafa Demir, kendisinden önceki dönemin AKP’li başkanları Yusuf Ziya Yılmaz ve Zihni Şahin’in birlikte çalıştığı daire başkanlarından birçoğunu tasfiye etti.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, yaptığı yeni atamalarla gündeme gelen Başkan Mustafa Demir, yıllardır korumalığını yapan Fatih Karaçor’ı daire başkanı, eşi Melike Aktel Karaçor’u da basın danışmanı yaptı. Basında çalışan 2 kişi de kovuldu.

2002 yılından itibaren AKP tarafından yönetilen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Mustafa Demir, eski başkan Yusuf Ziya Yılmaz’ın milletvekili olmasının ardından kısa süre başkanlık yapan Zihni Şahin’in birlikte çalıştığı daire başkanları ve müdürlerin birçoğunu değiştirdi. Belediye de kalan bazı müdür ve daire başkanlarının ise yerlerini değiştirdi.

DIŞARDAN ATAMALAR YAPTI

Başkan Mustafa Demir, Fen İşleri, İlçe Hizmetleri, Genel Sekreter, Mali Hizmetler, Destek Hizmetleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler, Makine İkmal, SASKİ, SAMULAŞ ve genel sekreter yardımcısını değiştirdi. Yeni isimler İstanbul, Kocaeli ve Malatya’dan getirilerek göreve başlatıldı. Ancak bu atamalar Samsun halkı tarafından çok eleştirildi. Başkan Demir, belediye de kalmayı başaran bazı daire başkanları ve müdürlerinde yerlerini değiştirdi.

KORUMASINI DAİRE BAŞKANI, EŞİNİ DANIŞMAN YAPTI

Konuşmalarında “Haktan, hukuktan ayrılmayacağız, iltimastan uzak duracağız. Hedefimiz hizmetleriyle Türkiye’de örnek bir Büyükşehir olmak” diyen Mustafa Demir, yıllardı korumalığını yapan Fatih Karaçor’u daire başkanı, eşi Melike Aktel Karaçor’u da basın danışmanı olarak atadı. Seçim öncesi “işçinin ekmeğiyle oynamam” diyen Demir, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde 10 yıldır görev yapan iki sendikalı personeli de, “Mesainize gerek kalmamıştır” yazılı bildirimle işten attı.

Belediye İş Sendikası Samsun Şubesi İlyas Yiğit, belediyeye dava açacaklarını dile getirerek, “Garibanın işçinin ekmeği ile oynamayacağız, işçilerimiz rahat olsun diyenler gariban işçilerin ekmeğiyle oynamaya başladılar” diye konuştu.

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