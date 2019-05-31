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01.06.2019
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AKP’li başkan toprak satıp gelir elde etmiş!

birgun.net birgun.net

Eskişehir Seyitgazi ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP’li Uğur Tepe, bir dönemdir AKP’den belediye başkanlığı yapan Hasan Kalın’ın 2014-2015 yılları arasında belediyeye ait 1 milyon metrekarenin üzerinde toprağı sattığını ve bundan 2,5 milyon TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, geçtiğimiz gün Eskişehir Seyitgazi ilçesi eski başkanı AKP’li Hasan Kalın’ın bıraktığı borcu sosyal medyada paylaşan CHP’li Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, son olarak eski başkanın görev süresince sattığı belediyeye ait taşınmazları sosyal medya hesabından duyurdu. Tepe, açıklamasında belediyeye ait bir milyon metrekarenin üzerinde toprağın 2,5 milyon TL’ye satıldığını açıkladı.

AKP’li eski başkan Hasan Kalın’ın görev yaptığı 2014-2019 yılları arasında belediyeye ait arazi, tarla ve konut satışlarını sosyal medya hesabından paylaşan başkan Tepe, “Satılan toprağın miktarı 1 milyon metrekarenin üzerinde ve buradan elde edilen gelir 2,5 milyon TL civarında. Yorumu siz halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Söyleyecek sözümüz, yapacak işimiz var. Halkımız her şeyi bilecek. Birlikte yöneteceğiz. Biz, birlikte Seyitgazi’yiz” dedi.

Tepe, yaptığı paylaşımda, AKP’li eski başkan Hasan Kalın’ın görev süresince sattığı taşınmazları şu paylaşımla ilçe sakinlerine duyurdu:

“Seyitgazi Belediyesi’nin 2014-2019 yılları arasında, 21 bin 950 metrekare büyüklüğünde 25 adet arsa, 832 bin 606 metrekare büyüklüğünde 76 adet tarla, 6 adet konut sattığını, satılan konutların yaklaşık değerinin 600 bin lira olduğunu, satılan toprakların 1 milyon 20 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ve tüm bunların sadece 2 milyon 410 bin TL’ye satıldığını biliyor muydunuz?”

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, geçtiğimiz günlerde AKP’li başkan Hasan Kalın yönetiminden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tepe’nin paylaştığı listede Seyitgazi Belediyesinin nereye ne kadar borcu olduğu belirtilmiş ve belediyenin toplam borcunun 22 milyon 336 bin TL olduğu kamuoyuna aktarılmıştı. Belediyenin borçları içerisinde en çok dikkati çeken ise 31 Mart seçimleri öncesi 19 Mart 2019 tarihinde fatura edilen 13 bin 235 liralık pide borcu ile 21 bin 900 liralık çiçek alımı borçları olmuştu.

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