AKP’li başkanın mobbing uygulayıp görevinden aldığı kadın, belediye başkanı oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken AKP’li başkanın mobbing uygulayıp, işten attığı Zekiye Tekin, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Tekin, “Bütün kadınlarımıza bir kadının dik durup neleri başarabileceğini en güzel şekilde göstermek adına, örnek olmak adına böyle bir yola çıktım” dedi

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Bilecik’in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz AKP’li başkanın mobbing uygulayarak görevinden aldığı Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi.

Bağımsız aday olarak seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Dün de seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Yeniden aday olan ve iki dönemdir Pazaryeri Belediye Başkanı olan AKP’li Muzaffer Yalçın ise 1019 oyda kaldı.