AKP’li başkanın mobbing uygulayıp görevinden aldığı Tekin başkan oldu, mazbatayı aldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken AKP’li başkanın mobbing uygulayıp, işten attığı 41 yaşındaki Zekiye Tekin, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Bozüyük Adliyesi’ne kalabalık bir grupla gelen Tekin’e mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Fatih Çöllüoğlu takdim etti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, çok duygulu olduğunu, ilçesi için güzel hizmetler yapmak istediğini söyledi.

Makam meraklısı bir insan olmadığını ifade eden Tekin, “Allah bize en güzel, objektif, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İlçe içinde makam arabasını kullanmayı pek düşünmüyorum. Biz yola çıkarken tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyeceğiz diye yola çıktık, Allah bize bu sözümüzü korumayı nasip etsin. Tek temennim birlik ve beraberlik içinde Pazaryeri ilçesine hizmet etmektir.” diye konuştu.

İlginizi çekebilir: Bilecik'in yeni belediye başkanı CHP'li Şahin

Daha sonra Pazaryeri Belediye binası önüne gelen Tekin’i, CHP Bozüyük Kadın Kolları teşkilatı üyeleri karşıladı.

Sekreter olarak girdiği belediyenin başkanı oldu

Bilecik’in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz AKP’li başkanın mobbing uygulayarak görevinden aldığı Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi ve seçilerek başkan oldu.