AKP’li başkanlar gitti israfın faturası kaldı

Politika Servisi

AKP’den devralınan belediyelerin israf ve borçları kamuoyuyla paylaşılıyor. AKP’li İzmit Belediyesi’nden yönetimi devralan CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki yönetimin mehter takımı için 163 bin lira harcama yaptığını açıkladı.

Elazığ’a bağlı Yazıkonak Belediyesi’nin AKP’li eski yönetiminin ise 21 bin TL’ye tespih aldığı ortaya çıktı. Öte yandan CHP’li İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, makam araçlarında yaptığı değişiklikler nedeniyle bir ayda 2 milyon liralık tasarruf yapılmasını sağladı.

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Kim çekti bu tespihleri?

AKP’den 10 milyon 500 bin TL borçla Elazığ’ın Yazıkonak Belediyesi’ni devralan Saadet Partili Hatif Çadırcı, belediyede yapılan israf harcamalarını paylaştı. 21 bin liralık tespih faturası gibi yüz binlerce liralık israfın olduğunu söyleyen Çadırcı, “Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız; utanç verici” diyerek tepki gösterdi. Makam odasının arkasında bulunan lüks banyoya da değinen Çadırcı, “Makam odasının arkasında bir oda vardı. Sordular nedir bu oda diye. Ben herhalde arşiv odası falandır dedim. Kapıyı açıp baktım. Özel bir banyo olduğunu gördüm. Bu benim için utançtır. 10 milyon 500 bin TL borç birike birike sırtımıza yük oldu. Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız. Örnek olarak tespih faturaları. Tam 21 bin TL. Kim çekti bu tespihleri?” diye konuştu.

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Biz 230 bin, onlar 1 miyon harcamış

15 yıldır AKP’nin yönettiği Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’tin yeni CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki yönetim döneminin dosyalarını açmaya başladı. Gerçekleştirilen encümen toplantısında konuşan Hürriyet, önceki başkan AKP’li Nevzat Doğan döneminde yapılan harcamaların bir bölümünü açıkladı.

CHP’li Hürriyet konuşmasında; “Geçtiğimiz yıl sokak iftarlarına 1 milyon lira harcanmış. Yıl boyunca mehteran takımına da 163 bin lira verilmiş. Bizim de her akşam bir mahallede Ramazan etkinliğimiz var. Bu yıl bu etkinlikleri 230 bin liraya mal ettik. Geçen sene ise bu etkinlikler için 400 bin lira harcanmış” ifadelerini kullandı.

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Herkes Audi’ye binmiyor

İzmir’in CHP’li Bayraklı Belediyesi başkanı Serdar Sandal, daha önceki başkan yardımcıları ve müdürlerin makam araçlarını, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırdığını duyurdu.

CHP’li Sandal, önceki döneme ait kiralık olan Audi A6 marka lüks makam aracını da geri verdi. Sandal, belediyeye ait orta sınıf bir otomobili makam aracı olarak kullanılacak. Sandal’ın 1,5 ayda uyguladığı tasarruf tedbirleri belediyenin kasasında 2 milyon lira bıraktığı öğrenildi.

Gökçek’in iade ettiği araçlar garajda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş da belediyeden tahsis edilen araçlarla ilgili, “Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle.” açıklaması yapmıştı. Gökçek’in iade ettiği araçlar ise belediye garajına çekildi. Araçların yakında satılacağı öğrenildi.