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15.06.2019
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AKP’li Bayındır Belediyesi’nde işçi kıyımı

AKP’li Bayındır Belediyesi’nde DİSK üyesi 10 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

BERKAY SAĞOL

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den AKP’ye geçen Bayındır Belediyesi’nde, DİSK Genel-İş’e üye 10 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan işçilerden alınan bilgiye göre, 31 Mart’ta seçilen AKP’li Belediye Başkanı Uğur Demirgezen, işçilerin tüm haklarının saklı kalacağını söylemesine rağmen işçileri DİSK’ten Hak-İş’e geçmeye zorladığı ve geçmeyenleri sürgüne gönderdiği ifade edildi.

“GEREKENİ YAPACAĞIM”

Ramazan bayramından önce bayramlaşmak için personelle buluşan Başkan Demirezen, “Bazı işçiler sosyal medya hesaplarından bir şeyler paylaşıp bir şeyler beğeniyorlar. Sanmasınlar ki haberim yok. Merak etmesinler ben onlara bayramdan sonra gerekeni yapacağım” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Bayındır Belediyesi’nde geçen ay çıkarılan 9 işçiyle beraber seçimden sonra toplamda 19 işçi işten çıkartılmış oldu.

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