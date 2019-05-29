AKP’li Bayram’dan İmamoğlu’na: Yunan basınına demeçlerinizde neden Ayasofya’nın resmini kullanıyorsunuz?

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, “Sayın İmamoğlu Yunan basınına her demeç verdiğinde Ayasofya’nın resmi arkasında fon olarak kullanılıyor. Siz Yunan basınına verdiğiniz her demecinizde neden Ayasofya’nın resmini kullanıyorsunuz, amacınız nedir? Yoksa Başkan olduktan sonra, kiliseye çevireceğinize dair Yunanlılara söz mü verdiniz, taahhütte mi bulundunuz? Açıklayın. Açıklamazsanız biz tüm belgeleriyle açıklayacağız.” dedi.

Bayram, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

Bayram, şunları söyledi:

“Beylikdüzü Belediye Başkanı tarafından düzenlenen ikinci vefa ödülleri töreninde, Yunan Eski Başbakanı Yorgo Papandreu’yu davet ettiniz mi? Plaket takdim ettiniz, vefa borcunuzu ödeniniz mi? Bu vefa borcunuz nedir ki vefa toplantısı yaptınız? Bugün, İstanbul’umuzun fethinin 566. yıldönümü. Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin 566 yıl önce camiye çevirdiği Ayasofya’nın resmi bugün Sayın İmamoğlu Yunan basınına her demeç verdiğinde arkasında fon olarak kullanılıyor. Siz Yunan basınına verdiğiniz her demecinizde neden Ayasofya’nın resmini kullanıyorsunuz, amacınız nedir? Yoksa Başkan olduktan sonra, kiliseye çevireceğinize dair, Yunanlılara söz mü verdiniz, taahhütte mi bulundunuz? Açıklayın. Açıklamazsanız biz tüm belgeleriyle açıklayacağız.”