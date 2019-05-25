AKP’li belediye 21 bin liraya tespih almış!

AKP’den 10 milyon 500 bin TL borçla Elazığ’ın Yazıkonak belde belediyesini devralan Saadet Partili Hatif Çadırcı, belediyede yapılan israf harcamalarını paylaştı. 21 bin liralık tespih faturası gibi yüz binlerce liralık israfın olduğunu söyleyen Saadet Partili Çadırcı, “Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız; utanç verici” diyerek tepki gösterdi.

Evrensel’den Özkan Zülfikar’ın haberine göre, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, görevi devraldığında hiç kimsenin olmadığını, belediye çaycısından görevi devraldığını söyledi.

Makam odasının arkasında bulunan lüks banyoya da değinen Çadırcı, “Makam odasının arkasında bir oda vardı. Sordular nedir bu oda diye. Ben herhalde arşiv odası falandır dedim. Kapıyı açıp baktım. Özel bir banyo olduğunu gördüm. Bu benim için utançtır” dedi.

Ciddi bir borçla karşı karşıya olduklarını ifade eden Hatif Çadırcı şöyle konuştu:

“Bir devlet kurumu olmamıza rağmen ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. 10 milyon 500 bin TL borç birike birike sırtımıza yük oldu. Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız. Örnek olarak tespih faturaları. Tam 21 bin TL. Kim çekti bu tespihleri? 200 bin TL’ye kayısı alımı olmuş, hediyelik ahşap kutu içerisinde. 50-80 bin TL arası kuyumcu faturaları var. 223 bin TL’ye ağaç alımı yapılmış. Yazıkonak’da bir korumuz yok. Ağaçlandırılmış bir yer yok. Nereye gitti bu paralar? Giyim için 200 bin TL kadar harcanmış. Kumandalı, pilli oyuncaklara korkunç paralar harcanmış. 50 bin TL’den fazla. 200 bin TL’den fazla lokanta borcumuz var. İnternet üzerinden alışverişler, kayısı, hurma, lokum gibi ödenmemiş faturalar var. Aylık 70 bin TL’lik ödemesi olan bir beldenin kalkıp böyle abuk sabuk harcamalar yapmasının vicdanda, akılda, hiçbir yerde yeri yoktur. Gelip burayı bir saltanat gibi kullanıp gitmeleri sineye çekilemez. Bizden sonra yine saltanat sürmek için gelecek olanların karşısında halk bilinçli hesap soracaktır. Halka dayalı bir yönetim kurmak istiyoruz. Bizim kapılarımız asla kapalı olmayacak.”