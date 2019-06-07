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07.06.2019
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AKP’li belediye başkanı, ‘İş bulamıyorum’ diyen yurttaşı kovdu

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, kendisinden iş isteyen yurttaşı kovdu.

Göksu, esnaf ziyareti sırasında kendisine 8 aydır iş bulamadığını söyleyen bir yurttaşı el hareketi ile kovdu.

Katıldığı bir iftar programında konuşma yapan Göksu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade etmişti.

İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki toplamıştı. Göksu’nun talebiyle haberlerin yer aldığı linklere erişim engeli getirilmişti.

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