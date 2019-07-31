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31.07.2019
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AKP’li belediye başkanı, “Torpil yok” dedirttiği diğer yeğenini de torpille işe almış

Yeğenini torpille işe alan AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, "Torpil yok" açıklaması yaptırdığı diğer yeğenini de belediyede işe alındığı ortaya çıktı.

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AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğenini özel kalem müdürü olarak atadı.

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğenini belediyede özel kalem olarak görevlendirdiğini yazdı. Sosyal medya sitesi Twitter’dan paylaşımda bulunan Saymaz, “AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğeni İbrahim Sayan’ı belediyede işe sokarak, özel kalem görevine getirdi” dedi.

‘TORPİL YOK’ DİYEN DE TORPİLLE İŞE ALINMIŞ

Olayın ortaya çıkmasının ardından İsmail Saymaz’ı arayarak, torpil olmadığını savunan kişinin de Savcı Sayan’ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Saymaz, kendisini arayan Taylan Sayan’ın, belediyede hukuk işleri müdür vekili olduğunu açıkladı.

İsmail Saymaz, akraba atamalarına tepki göstererek, “Ağrı Belediyesi’nde Sayan’gillerden bir tek Seda Sayan çalışmıyor” dedi.

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