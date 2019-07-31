AKP’li belediye başkanı, “Torpil yok” dedirttiği diğer yeğenini de torpille işe almış

Beni “Savcı Sayan’ın yeğeni İbrahim özel kalem müdürü değil” diye arayan Taylan Sayan, meğer Ağrı Belediyesi’nde hukuk işleri müdür vekiliymiş. Halbuki bana “belediyede çalışmıyorum” demişti.

Ayıp artık!

Ağrı Belediyesi’nde Sayan’gillerden bir tek Seda Sayan çalışmıyor pic.twitter.com/pjEwBZdjFT