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19.06.2019
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AKP’li belediye döneminde reklam ve ağırlamaya 13 milyon TL’lik harcama

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediyenin eski başkanı AKP'li Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını söyledi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Devraldığı belediyenin mevcut borcunu ve sonrasında da personel sayısını kamuoyuna aktaran Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediyenin israf harcamalarını bir kez daha halka duyurdu.

Uygur son olarak dün, AKP’li eski Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını duyurdu. Harcama ile ilgili duyuru ilçenin birçok yerindeki billboardlara ve belediye binasına şeffaf belediyecilik adına asılarak halka duyuruldu. 

2014-2019 yılları arasında belediye bütçesinden 13 milyon liralık paranın tanıtım, reklam ve ağırlamaya harcandığını ifade eden Uygur, belediyenin bir kez daha talan ile yönetildiği ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Afişler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Uygur, kendi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Şeffaf belediyecilik adına önceki dönemde sizlerin parası ile yapılan harcamaları Torbalı halkının bilgisinde sunuyorum” diyerek, “2014-2019 yılları arasında talan ile yönetilen Belediyenin Tanıtım, Reklam, Temsili Ağırlama e Yemek Giderlerinin Toplamı; 13 Trilyon TL (13 Milyon TL)” yazılı bir afiş paylaştı. Başkan Uygur’un sosyal medyadan paylaştığı afiş, ilçenin birçok yerindeki billboardlarda da yer alıyor.

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UYGUR: “RAKAMLARI AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Afişlerle ilgili açıklamalarda bulunan Uygur, “Adaylık sürecinde ifade ettiğim şeffaf belediyecilik adına bu rakamları ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki bile isteye batırılmış bir belediyeyi devraldık. Personel sayısı ve belediyenin borçları ortada. İlçenin tanıtım ve reklam giderleri 13 milyon lirayı bulmuş. Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Şeffaflık adına bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız” ifadelerini kullandı.

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