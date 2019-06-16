AKP’li belediye ile yandaş dernek arasında protokol

Bahçelievler Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği arasında protokol imzalandı. Meclis toplantısında AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen karara CHP’li üyeler tepki gösterdi.

Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Derneği için Bahçelievler Belediye Başkanlığına yetki verilmesine dair karar protokol detayları verilmediği için CHP’li üyelerin tepkisine neden oldu. “İş birliği protokolü” olarak tanımlanan kararda protokolün yetkileri tanımsız bırakıldı.

2 milyonluk personel

İBB’nin 2018 faaliyet raporlarında 15 Temmuz Derneği’ne 7 milyon 722 bin 409 liralık ‘hizmet’ verdiği açıklanmıştı. Raporda en dikkat çeken kalem ise personel giderleri olmuştu. İBB bunun için 2 milyon 2 milyon 322 bin 880 lira harcandığını açıklamıştı.

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CHP Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki protokol gereği 15 Temmuz Derneği’ne harcanan 7 milyonun raporlandığını ama kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade etti. Bektaş, raporda ayrıca yandaş dernek ve vakıflara toplam 847 milyon 592 bin 858 TL harcandığını söyledi. Ufuk Emre Bektaş, İBB seçimlerini tekrar kaybedeceğini anlayan AKP’nin yandaş kurumları AKP’li ilçe belediyelerine bağlayarak para akışını devam ettirmeye çalıştığını ifade etti. Bektaş, “ İmamoğlu’nun ‘Adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti’ sözünden yola çıkarak kendi belediyeleri üzerinden para akışına devam etmek istiyorlar. Bu aynı zamanda İstanbul’u kaybedeceklerini de kabulü” dedi.