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31.07.2019
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AKP’li belediyeden yoksullara: Ekmek yoksa top oynayın

AKP’li Altındağ Belediyesi, konusuna “Fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere” yazdığı ihalelerle yurttaşlara mutfak önlüğü, çakmak ve pazar çantası aldı. Belediyenin 1 milyon 106 bin TL ödediği malzemeleri seçim öncesi AKP İlçe Başkanlığı dağıttı

İsmail Arı İsmail Arı

AKP’li Altındağ Belediyesi, konusunu “Bölgemizdeki fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere” olarak açıkladığı ihale ile çakmak, top, mutfak önlüğü, pazar çantası ve balon aldı. Belediye 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaptığı yedi ayrı ihale için toplam bir milyon 106 bin TL ödedi. İlki 21 Aralık 2018 tarihinde yapılan ihalelerin sonuncusu 24 Şubat 2019 tarihinde tamamlandı. Alınan ve üzerinde Altındağ Belediyesi logosu bulunan malzemeler AKP İlçe Başkanlığı tarafından dağıtıldı.

PAZAR ÇANTASI

AKP’li Belediye, “Altınay Yardım Organizasyonu tarafından bölgemizdeki fakir vatandaşlarımıza dağıtılacak malzemelerde kullanılmak üzere pazar çantası alım işi” için bütçeden 286 bin TL ödeme yaptı.

TANESİ 18 TL’YE KÂĞIT ÇANTA

Belediye, “Fakir vatandaşlarımıza dağıtılacak malzemelerde kullanılmak üzere” başlığıyla yaptığı ihalede de 10 bin kağıt çantayı 180 bin TL’ ye aldı. Tanesi 18 TL’ye alınan ve üzerinde Altındağ Belediyesi logosu bulunan kağıt çantaların AKP’liler tarafında seçim öncesi dağıtıldığı ortaya çıktı. AKP Altındağ İlçe Başkanlığı Facebook sayfasından “Seçim işleri birimimiz seçime son üç gün kala gece geç saatlere kadar çalışarak son hazırlıklarını tamamladılar” diyerek belediyenin logosunun bulunduğu çantaların fotoğrafı paylaşıldı.

155 bin TL’lik de mutfak önlüğü alınırken “Fakir vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere mutfak çakmağı alım işi” ihalesiyle alınan çakmaklara 214 bin TL ödendi.

FAKİR VATANDAŞLARA…

Altındağ Belediyesi tarafından yine “Fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere” denilerek balon, futbol ve voleybol topu da alındı. Belediye, tanesi 21 lira 40 kuruştan aldığı 10 bin voleybol topuna 214 bin TL, futbol toplarına 223 bin TL, balonlara da 155 bin TL ödendi.

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