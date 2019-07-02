AKP’li belediyeden ‘vakıflara özel’ kamp alanı: Harem selamlık kıyak

İSMAİL ARI

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üç kamp alanı AKP’ye yakınlığıyla bilinen cemaat, dernek ve vakıfların kullanımına sunuldu. Belediye, erkekler için “Diriliş -1 ve Diriliş-2 Gençlik kampları” adıyla iki kamp alanı yapılırken “Diriliş- 3 Hüma Hatun” isimli gençlik kampı da Sümeyye Erdoğan’ ın yöneticisi olduğu KADEM’in toplantı alanı oldu.

Harem-selamlık olarak kullanılan kamplara ilişkin belediyenin internet sitesinde, “Vakıf, Dernek ve kulüplerin talepleri değerlendirilip geri dönülmektedir” açıklaması yer alıyor. Kamp alanlarında bulunan mescitler ise toplantılar için kullanılıyor.

GİDERLERİ BELEDİYE KARŞILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “Türkiye’ye örnek” dediği kampların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılandığı öğrenildi.

Belediyenin kamp alanlarını İHH ve TÜGVA’nın yanı sıra İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, KADEM, MTTB, Mirasımız Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği, Genç Önder gibi vakıf ve dernekler de kullanıyor. Menzil cemaatine bağlı olduğu bilinen Semerkand Vakfı ve Hüdayi Vakfı gibi vakıflar da belediyenin kamp alanlarından faydalanıyor.

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Sümeyye Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kamp alanlarını birçok kez kullandı.

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA da sık sık belediyenin kamp alanını kullanıyor. TÜGVA bir ay önce yaptığı kampta “Oruçla Gelen Sıhhat” ve “Ramazan Şuuru’’ adı altında seminerler yaptı. Vakıf, bir günlük kamp programını ise “tefekkür yürüyüşü ile güne başlayıp Kuran okuyarak günü sonlandırmak” olarak duyurdu.

AKP Gebze Gençlik Kolları Diriliş Kampı mescidinde her sabah “ümmet kıyama duruyor, gençler sabah namazında buluşuyor” çağrısı ile toplantılar yapıyor. AKP Gençlik Kolları belediyenin kamp alanlarında farklı şehir ve ilçelerinden gelerek toplantılar yapıyor.

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KAYYUMLARIN UĞRAK YERİ

AKP’li belediyeler ve kayyum atanan belediyeler tarafından gerici “Diriliş Kamplarına” sık sık geziler düzenlendi. AKP’li milletvekilleri ve yöneticilerin ziyaret ettiği kamp alanında Yeşilay da gençlik kampı yaptı. Kayyum yönetiminde olduğu dönemde Mardin Büyükşehir Belediyesi sadece erkek çocukları “Diriliş Kamplarına” götürdü. AKP’li Üsküdar Belediyesi gibi birçok belediye, harem selamlık kamp alanlarına çocukları ve gençleri götürüyor.