23.03.2019
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AKP’li belediyeler borç batağında

Yerel yönetimlerin borçları 11 milyar 741 milyon lira oldu. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin yönettiği belediyeler borç sıralamasında ilk iki sırada yer aldı. İlk 8’de 6 AKP’li belediye var

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

Belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borçları artıyor. Bakanlığın verilerine göre, mart ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı idarelerin toplam borç tutarı 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. 135 milyon liralık borcun vadesi geçerken 8 milyar 683 milyonu anapara, 2 milyar 922 milyonu “diğer” olmak üzere 11 milyar 605 milyon liralık borcun vadesi henüz gelmedi.

“En borçlu belediye” 6 milyar 66 milyon lira ile AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olurken bunu 1 milyar 99 milyon lira ile MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi izledi. Borçlu belediyeler sıralamasında üçüncü sırada 655 milyon liralık borçla CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İdaresi yer aldı.

Çoğunluğunu AKP’li belediyelerin oluşturduğu “En borçlu belediyeler ve bağlı idareler” sıralamasına giren diğer belediyeler şöyle:

Antep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (AKP) 426 milyon TL
Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AKP) 423 milyon TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP) 359 milyon TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP) 243 milyon TL
Antalya Büyükşehir Belediyesi (AKP) 208 milyon TL

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BORÇLARINI ÖDEYEMEDİLER

135 milyon lira ile “borcunun vadesi geçen belediyeler” sıralamasında ilk sırada MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi yer alırken bunu 110 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi izledi.

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile “borçlanma şampiyonu” Sakarya Büyükşehir Belediyesi de 11’er milyon liralık borcunu vadesinde ödeyemedi.

HAZİNE ALACAĞI 18.5 MİLYAR

Mart ayı itibarıyla Hazine alacakları, 18 milyar 532 milyon liraya ulaştı. Yerel yönetimlerin 11 milyar 741 milyon liralık borcunun yanı sıra Hazine’nin iflas eden İmar Bankası’ndan alacağı 994 milyon lira, Özelleştirme İdaresi’nden alacağı 602 milyon lira oldu.

KİT’LER BORÇ BATAĞINDA

KİT’lerin borçları da 3 milyar 333 milyon liraya ulaştı. Devlet Demiryolları, 1 milyar lirası vadesi geçen olmak üzere 2 milyar 413 milyon lira ile en borçlu KİT olurken bunu 767 milyon lira ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 147 milyon lira ile Elektrik Üretim A.Ş, 5 milyon lira ile BOTAŞ izledi.

KAMU BANKALARI DA VAR

Bakanlık verilerine göre, Hazine’nin kamu bankalarından alacağı 1 milyar 582 milyon liraya ulaştı. Borçlu kamu bankaları arasında ilk sırada bir milyar 284 milyon lira ile Kalkınma Bankası yer aldı. Halk Bankası’nın borcu 284 milyon lira, Vakıflar Bankası’nın borcu ise 13 milyon lira oldu.

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