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30.06.2019
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AKP’den ‘başkanlık sistemi’ açıklaması: Rehabilite edilecek

birgun.net birgun.net

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı başkanlık sisteminin rehabilite edilerek yola devam edilmesi için çalışamalar yürütüldüğünü söyledi.

23 Haziran seçimlerinin ardından yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları tekrar gündeme geldi.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı başkanlık sisteminin rehabilite edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. Geçen bir yıllık uygulama sürecinin ardından sistemle ilgili sorunların çözümü noktasında çalışmaların yapıldığını belirterek şöyle devam etti: 

“Bir yıllık tecrübeyi masaya yatırıp değerlendirerek, nerede problemler görüyoruz, gerçek bir analiz ile nerelerde rehabilite edilmeli, nerelerde mukayeseli bir üstünlüğü var, bunları görüp yola devam edeceğiz. Birtakım tartışma ve müzakereler var. Bunların anlamını görebilmek için daha derinlemesine konuşmak lazım. Esasen öyle bir çalışma da yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek, aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor. Neticeye baktıktan sonra neler yapılacak daha net ortaya çıkacak.” 

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