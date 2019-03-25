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26.03.2019
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AKP’li Burhan Kuzu sahte bildiri paylaştı, sosyal medya dalga geçti

birgun.net birgun.net

AKP’li Burhan Kuzu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına basılan sahte bildiriyi sosyal medya hesabından paylaştı, sosyal medya kullanıcıları dalga geçti. Kuzu daha sonra attığı tweti sildi.

AKP’li Burhan Kuzu, HDP adına basılan “Bu bir halk ayaklanmasıdır” başlıklı sahte bildiriyi sosyal medya hesabında paylaştı. Bildirinin sahte olduğundan haberi olmayan Kuzu paylaşımında, “HDP’nin dağıttığı bildiride kimlerle ortak oldukları çok açık. Buna itirazınız varsa açıklayın” dedi.

Daha sonra attığı tweti silen Kuzu, “sırf” kendi adalet duyguma saygı” nedeniyle paylaşımı sildiğini belirtti.

Kuzu’nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yanıt vererek dalga geçti. Kuzu’ya yanıt veren sosyal medya kullanıcılarının mesajlarından bazılar şöyle:

“KORSAN BİLDİRİ 31 MART’TA KAYBEDECEKLERİNİN İŞARETİDİR”

Halkların Demokratik Partisi (HDP), sosyal medya hesabından partilerinin adına Antalya’da korsan bildiri dağıtıldığını açıklamıştı. Provokasyon yaratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Yalanlar, tehditler, sinevizyonlar işe yaramayınca şimdi de partimiz adına KORSAN bildiri dağıtıp provokasyon yaratıyorlar. Bu KORSAN bildiri 31 Mart’ta kaybedeceklerinin işaretidir. Yurttaşlarımız bu siyasi ahlaksızlık ve provokasyon konusunda duyarlı davranmalıdır” denilmişti.

“TARİH BÖYLE BİR ŞEREFSİZLİK AZ GÖRÜR”

Saadet Partisi’nin Antalya adayı Ali Aktaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve bildirileri AKP’nin dağıttığını belirtmişti.

Aktaş, “Tarih böyle şerefsizlik az görür ya da bir daha görmez. Seçmen de bunu iktidar partisi mensupları değil HDP dağıttı zannediyor. Değil şaşkın kardeşim değil. Bu rezaleti doğrudan doğruya iktidar partisinin mensupları bastırıp dağıtıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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