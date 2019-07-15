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15.07.2019
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AKP’li Büyükkılıç’tan istifa iddialarına yalanlama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Memduh Büyükkılıç, istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

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Terminal Katlı Kavşağı’nın açılış törenine katılan Memduh Büyükkılıç, istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, belediye başkanlığından istifa ettiği yönünde haberler çıktığını anımsatan Büyükkılıç, bunların doğru olmadığını ifade etti. 

Büyükşehir belediyesinin borcuna ilişkin çıkan bazı haberlerin doğru olmadığını iddia eden Memduh Büyükkılıç, “Bizim 2 milyar lira borcumuz yok. 1 milyar 200 milyon liralık, 2035 yılına kadar yapılandırılmış bir borç söz konusu. Döndürülmeyecek bir borç değil. Bu kadar yatırım yapılmışsa, bu rakamlar doğaldır” diye konuştu.

Büyükkılıç’ın belediyenin 2 milyarı aşkın borcu yüzünden istifa kararı aldığı ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa edeceği iddia edilmişti. Büyükkılıç’ı istifa kararından AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin vazgeçirdiği belirtilmişti.

İlginizi çekebilir:  Belediyenin borcu yüzünden istifa etmek isteyen AKP’li başkanı Özhaseki vazgeçirdi

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