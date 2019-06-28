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28.06.2019
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AKP’li Çamlı, İBB’deki Atatürk tablosundan rahatsız oldu

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Meclis’te ‘Yeliz’ ismiyle açtığı sahte hesapla canlı yayın yaparak kendisini ifşa eden AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İBB’ye asılan Atatürk tablosundan rahatsız oldu. Çamlı’ya Twitter’dan yanıt veren CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, “Bir sor bakalım ‘Ananı da al git’ mi diyor?” diye sordu.

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinden tarihi bir galibiyetle çıkan ve mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu’nun ilk işi, Vali talimatıyla indirilen Atatürk tablosunu tekrar yerine astı. 

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunun duvara asılmasına AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan tepki geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, “Nerde o çift mavi göz Resimde görülen, sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş 5 yıl sonunda vaad ettiğiniz İSTANBUL’lu bu mu?” ifadelerini kullandı.

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