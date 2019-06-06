AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul’da bir dernek bünyesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’na oy veren yurttaşlara hakaret etti.

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, Ekrem İmamoğlu’na oy veren yurttaşlara hakaret ederek “Bu millet gidiyor ona oy veriyor. Sigorta dayanmaz buna yani. En kalın kabloyu bağlasan sigortalar çatlar. Bu kadar balık hafızalı olan bir kısım var. Oluyor ne yapalım, biz de merhametle gidip anlatacağız” dedi.

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na oy veren yurttaşlar için hakaretler etmeye devam eden Çamlı, “Doktorun anlatması gibi idrak yolları iltihabı yaşayanlar varsa iltihaplarını ufak ufak açacağız” ifadelerini kullandı.

Çamlı, şunları söyledi:

“Kandil’deki niye seviniyor, bu kadar olmaz ya? Adamın elinde keleş var, ‘Biz oyumuzu İmamoğlu’na vereceğiz’ diyor. Çocuğunu şehit etmiş adam, ‘Biz İmamoğlu’nu destekleyeceğiz’… Bu millet gidiyor ona oy veriyor. Sigorta dayanmaz buna yani. En kalın kabloyu bağlasan sigortalar çatlar. Bizim milletimizin bir kısmı gidiyor buna oy veriyor. Bu kadar balık hafızalı olan bir kısım var. Oluyor ne yapalım, biz de merhametle anlatacağız, doktorun anlatması gibi…”