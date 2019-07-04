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04.07.2019
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AKP’li Çelebi’den tepki çeken sözler: Erdoğan Kürtlere ve Alevilere kimlik verdi

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AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden; “Kim ne yaparsa yapsın, Recep Tayyip Erdoğan bu devletin gerçekten şifrelerini değiştirdi, özellikle Kürtlere ve Alevilere farklı bir kimlik verdi ve ne olursa olsun herkesin her yerde konuşmasını sağladı” dedi.

 Bu açıklamaların ardından Meclis’te tepkiler yükseldi ve Genel Kurul’a ara verildi.

ALEVİLER VE KÜRTLER KİMLİKSİZ MİYDİ?

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Meclis Genel Kurulunda söylenen bu sözler üzerine “Bu hem Kürtlere hem Alevilere yapılmış bir saygısızlıktır” dedi. “Daha önce kimlikleri yok muydu? AKP döneminden önce Aleviler ve Kürtler kimliksiz miydi?” diye soran Tarhan, “Bu, her şeyi ben yaptım kibri olduğu sürece, bu tehlikeli dili kullandığınız sürece halkı anlayamayacaksınız” ifadelerini kullandı

AYIRIM YAPMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN SİYASET ZAMANI

Tarhan sözlerine şöyle devam etti:

“Karıncayı bile incitmeyeceksin denir. Oysa orada söylediğin sözcük karıncayı bile incitir. Meclis Genel kurulundan “kimlik verdik” demek çok aşağılayıcı bir dildir. Bu toplum içerisinde Alevileri, Kürtleri, Çerkezleri, Süryanileri, kısacası herkesi bir zenginlik olarak görmek gerekir.

Binlerce yıldır Anadolu topraklarında, Mezopotamya’da yaşayan insanları kendinden önce yok saymak, “aslında kendini bilmemektir” dedi.

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