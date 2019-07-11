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11.07.2019
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AKP’li Çelik: Avrupa Birliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

Çelik konuşmasında doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak “Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz’deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, ‘Bunu nasıl yapaliriz? Sorunu nasıl çözebilir?” şeklinde yaklaşmadılar. Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. Rum tarafı tek taraflı olarak Kıbrıs tarafının hakkını yiyemeyecektir. Avrupa mercileri iki tarafın da haklarının korunduğu olduğu ortak bir çözüm yolu bulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Ülkemize karşı terör enstrümanın bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücedele kararımız sürüyor.

15 Temmuz’da milletimiz topyekün direnerek, demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası oldğunu dünyaya göstermiş oldu.

MKYK toplantısında iç ve dış politikalar ile sosyal politikalar konuları ele alınıyor.

27 Mayıs’tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

S-400’ler Türkiye’nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır. S-400 konusunda CHP’den milli bir duruş göremiyoruz. ABD’nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar.

Herhangi bir siyasi parti zayıfladığında Türkiye karşıtlığını savunmak Yunan siyasetinde bir gelenek. Türkiye’nin komuşuluğu paha biçilemezdir. Türkiye hiçbir zaman Yuanistan zayıfken bundan yararlanmadı. Türkiye Yunanistan krizdeyken ona ekonomik çözüm bulmaya çalışmıştır, oysa onlar AB üyesi olmalarını bize karşı kullanıyor.

Rum tarafını hukuksuz bir şekilde AB’ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eylemlere karşı kendimizi korumak için faaliyet yürütüyoruz. Rum tarafı sondajlara başladığında Türkiye uyardı.

Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz’deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, ‘Bunu nasıl yapaliriz? Sorunu nasıl çözebilir?” şeklinde yaklaşmadılar. Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. Rum tarafı tek taraflı olarak Kıbrıs tarafının hakkını yiyemeyecektir. Avrupa mercileri iki tarafın da haklarının korunduğu olduğu ortak bir çözüm yolu bulmalıdır.

Avrupa Birliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor. Avrupa Birliği ilkeler temelinde hareket etmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli her zaman görüşebilir. Aralarında böyle bir diyalog mevcut. Ancak başkanlık sistemi uygulanmaktadır ve bununla ilgili bir tartışma yoktur. Sistemde zaman zaman birtakım problemler görülebilir. Bunlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırılıyor. Geniş kapsamlı görüşmeler sonucunda sistem analiz edilecek bir takım parçalar revize edilecektir. Ancak ‘Biz eski sisteme dönmek istiyoruz’ diyenlerle konuşulacak bir şey yoktur.

Sayın Binali Yıldırım çok tecrübeli ve değerli bir şahsiyettir. 15 Temmuz darbe girişiminden kahramanca çıkmış bir başbakandır. Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna’dan dönüşünden kendisinden istifade edeceğini söyledi, fakat bunun şu an hangi makam ya da hangi görevde olacağı belli değildir.

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