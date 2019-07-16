AKP’li Çelik, FETÖ’nün siyasi ayağını soran CHP’yi ‘siyasi sabotaj’ yapmakla suçladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın açıklamasında bulundu.

Çelik, konuşmasında CHP sözcüsü Engin Özkoç’u hedef aldı. Meclis oturumunda “Bu dönemde kim FETÖ’ye daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. ‘Okul için yer verdik, yurt dışında destek istedik. Ne istediniz de vermedik’ demiştir” ifadelerini kullanan Özkoç hakkında konuşan Çelik “Çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ahlakla bağdaşmayan bir konuşma yaptı” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’in konuşmasından satır başları şöyle:

Maalesef dün FETÖ’nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP Sözcüsü çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ahlakla bağdaşmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşma yeni bir safhaya geçildiğini gösteriyor. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenler söylem değiştirmiştir. Maalesef son derece talihsiz bir konuşmayla bu ahlak dışı ifadeler ortaya konulmuştur. Bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde bu şekilde Erdoğan’ı hedef almak siyasi bir sabotajdır.

O gece, yüce mecliste bütün parti milletvekilleri vardı. CHP’li milletvekillerini de tenzih ediyorum. Ama genel başkanlarının ve sözcülerinin maalesef sistematik bir şekilde bu sabotaja imza attığını görüyoruz. O gene özel bir tim gönderilerek Erdoğan’ın hayatına kast edildi. ama siz şimdi tutacaksınız içinize sinmeyen bu durumla ilgili yaptığınız her duruşmada meşru hükûmeti ve Erdoğan’ı hedef alacaksınız. Biz dünyadan ne mesaj gelecek diye beklerken, Avrupa’dan gelen mesaj Mısır’a gelen mesajla aynıydı. Katille onun hedef aldığını aynı safa koyuyor. İki meşru odak varmış gibisinden taraflara itidal tavsiye ediyor. Maalesef 3. yıl dönümünde yine bir açıklama yaptılar. 3 yıl geçmiş adını koyarak darbecileri kınamıyorlar. Hâlâ retorik bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar.

Bütün bu siyasi sabotaja en güzel cevap dün gece Atatürk Havalimanı’nda milletimizle buluşmayla konulmuş oldu. FETÖ ile mücadeleyi bir devlet politikası haline getiren Erdoğan’ın liderliğiyle olmuştur. Bu mücadelenin liderliğini yürütmektedir. şimdi FETÖ’nün devletin bütün unsurlarından temizleme çabası ortadayken 15 Temmuz yıl dönümünde Erdoğan’ın hedef alınmasının neye hizmet ettiği açıktır. Milletimiz de bunu görmektedir.

Yassı ada zihniyetini yeniden diriltmeye çalışıyorlar. Kendileri değil miydi hepsinin sivil toplum örgütü olmaktan çıkıp terör örgütüne dönüştükten sonra kendilerine destek evrenler.

FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Meclis konuşması diye bir şeyden bahsediyor. Şimdiye kadar FETÖ unsurları temizlenirken bu yürütme tarafından yapılmıştır.

Kılıçdaroğlu bunu iyi niyetle söylememektedir.

Hepimiz darbe girişiminin siyasi ayağını merak ediyoruz. Şunu sorgulanması gerekir; MİT TIR’larına kimler siyasi destek vermiştir? Siyasi olarak bir eleştiri yapılacaksa kimlerin yapması gerektiğini söyleyeyim ben. 15 Temmuz gecesi kimlerin önünde tanklar çekilerek yol vermesi söz konusu olmuştur?

Kimseyi suçlamıyoruz ama herkesin hesap vermesinden bahseden kişinin böyle bir konuda söyleyecek bir sözü yok mudur? Kendisine neden güvenli bir çıkış oluşturulduğuyla ilgili söyleyecek bir sözü yok mudur?

Eğer bu siyasi muhasebe yapılacaksa herkesin önce kendisinden başlaması gerekir. Devlet içerisinde kadrolaşmaya başladığı görüldüğünde bu mücadeleyi her şekilde vermiş bir kadroyuz. Bunun bir devlet politikası olarak kurumsallaşması Cumhurbaşkanımız sayesinde olmuştur. En azından yiğidi öldür hakkını yeme Anadolu söylemine riayet etmelerini beklerdir.

Öyle şeylerden bahsediyorlar ki sanki Ak Parti döneminde başlamıştır! Bu kadrolaşma faaliyeti işgal girişimi olduğu anlaşıldığı andan itibaren tutum alınmıştır.

Hiç kimseye karşı sulamada bulunmuyorum ama CHP’nin yürüttüğü mantığı kendi sonuçlarına ulaştırırsak varılacak sonuç budur. Siyasi ayak olarak MİT TIR’larına kimler destek verdi?

20 Temmuz’a darbe diyorlar. Eleştirileri olabilir, yanlış yapılan yer varsa tabii ki düzeltilmeye çalışılacaktır ama siyasi eleştiri ile siyasi karşılıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır. Dün geldiğimiz nokta bu açıdan geldiğimiz noktayı göstermiştir.

Söylem analizi yapılsın, akademisyenler, gazeteciler bir araştırma yapılsın. FETÖ’den kaç cümle ile bahsedip ardından Cumhurbaşkanımız hakkında kaç cümle kullanmıştır bakılsın.