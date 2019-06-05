19.8 C
Istanbul
06.06.2019
Anasayfa GÜNCEL AKP’li Eroğlu: CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

AKP’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını bilmediğini iddia etti.

31 Mart seçimlerinde oyların ‘alenen çalındığını’ savunan Eroğlu, İmamoğlu için “O kişinin, CHP’nin adayının ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar” dedi. YSK’nin seçimlerin iptal edilmesine dair kararının gerekçesini 16 günde açıklamış, 250 sayfalık gerekçeli kararda ‘oy çalma’ iddialarına dair herhangi bir ifadeye yer verilmemişti. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara yer verilirken, 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı belirtilmişti.

“Pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor”

Memleketi Afyonkarahisar’da bayramlaşma törenine katılan AKP’li Eroğlu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

“Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye’de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım’dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP’nin adayı ismini bile bilmiyorum şuanda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar.

İlginizi çekebilir:  CHP’li Özel: Yurttaştan Osmanlı tokadı beklediler, demokrasi tokadı yediler

Büyük suistimaller var, usulsüzlükler var, oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden YSK İstanbul’da yeniden yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla İstanbul halkı karar verecektir. Onu göreceğiz inşallah. ABD’deki bir gazeteye demeç olarak vermesi de kendi takdiridir. Onu bilemeyiz. Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor.” 

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,457AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Anadolu Efes finalde

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray'ı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0...
Devamını Oku

Diyarbakır Katliamı sonrasında yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

birgun.net -
Diyarbakır’da, HDP’nin 5 Haziran 2015 günü yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400...
Devamını Oku

KESK İzmir: İntihar ve ölümlerin sorumlusu AKP iktidarıdır

BİRGÜN İZMİR -
Berkay Sağolİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu...
Devamını Oku

Everest’te yapılan temizlik çalışmasında 4 cansız dağcı bulundu

birgun.net -
Everest Dağı'nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplanırken, çalışmalar sırasında 4...
Devamını Oku

Sudan’daki ordu müdahalesinde ölü sayısı ‘100’e yükseldi

birgun.net -
Sudan'daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, ordunun başkent Hartum'daki demokrasi yanlısı...
Devamını Oku

Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye yurttaşlardan tepki

HABER MERKEZİ -
Kadıköy'de Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kişiye halk tepki...
Devamını Oku

Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı

birgun.net -
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan...
Devamını Oku

ABD, Küba’ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

birgun.net -
Donald Trump yönetimi, ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren...
Devamını Oku

AKP’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul...
Devamını Oku

Renan Koen’den Madrid’de piyano resitali

birgun.net -
Piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte İspanya'nın başkenti...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi