AKP’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını bilmediğini iddia etti.

31 Mart seçimlerinde oyların ‘alenen çalındığını’ savunan Eroğlu, İmamoğlu için “O kişinin, CHP’nin adayının ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar” dedi. YSK’nin seçimlerin iptal edilmesine dair kararının gerekçesini 16 günde açıklamış, 250 sayfalık gerekçeli kararda ‘oy çalma’ iddialarına dair herhangi bir ifadeye yer verilmemişti. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara yer verilirken, 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı belirtilmişti.

“Pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor”

Memleketi Afyonkarahisar’da bayramlaşma törenine katılan AKP’li Eroğlu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

“Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye’de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım’dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP’nin adayı ismini bile bilmiyorum şuanda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar.

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Büyük suistimaller var, usulsüzlükler var, oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden YSK İstanbul’da yeniden yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla İstanbul halkı karar verecektir. Onu göreceğiz inşallah. ABD’deki bir gazeteye demeç olarak vermesi de kendi takdiridir. Onu bilemeyiz. Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor.”