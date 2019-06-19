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19.06.2019
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AKP’li eski yönetimden yeme içmeye 13 milyon

İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, AKP’li eski Başkan Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını duyurdu

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Daha önce devraldığı belediyenin mevcut borcunu, sonrasında da personel sayısını afiş yoluyla ifşa eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’dan 3. afiş dalgası geldi. Uygur son olarak, AKP’li eski Başkan Adnan Yaşar Görmez döneminde tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcandığını duyurdu.

Harcamalar ilçenin birçok yerindeki billboardlara ve belediye binasına asılarak halka duyuruldu. 2014-2019 yılları arasında belediye bütçesinden 13 milyon liralık paranın tanıtım, reklam ve ağırlamaya harcandığını ifade eden Uygur, belediyenin bir kez daha AKP tarafından talan ile yönetildiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Afişler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Uygur kendi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Şeffaf belediyecilik adına önceki dönemde sizlerin parası ile yapılan harcamaları Torbalı halkının bilgisinde sunuyorum” dedi. Uygur’un paylaştığı afişte “2014-2019 yılları arasında talan ile yönetilen belediyenin tanıtım, reklam, temsili ağırlama yemek giderlerinin toplamı; 13 trilyon TL (13 Milyon TL)” ifadeleri yer alıyor.

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UYGUR: RAKAMLARI AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Afişlerle ilgili açıklamalarda bulunan Uygur, “Adaylık sürecinde ifade ettiğim şeffaf belediyecilik adına bu rakamları ilçe sakinleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki bile isteye batırılmış bir belediyeyi devraldık. Personel sayısı ve belediyenin borçları ortada. İlçenin tanıtım ve reklam giderleri 13 milyon lirayı bulmuş. Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Şeffaflık adına bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız” dedi.

AKP’NİN İSRAFI HALKA ANLATILIYOR

Başkan Uygur’un AKP döneminin israfını anlatan afişlerinin birincisinde belediyenin 170 milyon liralının üzerindeki borcunu anlatan mali tablo yer alıyordu. Uygur’un astığı ikinci afişte ise belediye gelirlerinin personel giderlerini karşılamadığı anlatılmıştı. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Uygur “Her ay 5 milyon 236 bin liralık da personel maaşı ile karşı karşıyayız. Henüz ne iş yaptığını bilmediğimiz, yüzünüzü görmediğimiz personellerimiz var. 453 personelle bıraktığımız belediyeyi tekrar kazandık ve şu an 1446 kişi çalışıyor. 170 milyonluk borç yetmezmiş gibi her ay 5 milyon 236 bin liralık da personel maaşı ile karşı karşıyayız. İller Bankası’ndan 2 milyon 264 bin lira kaynak alabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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