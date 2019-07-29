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29.07.2019
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AKP’li isimden ‘başkanlık’ yorumu: Ucube sistem!

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerden olan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adı verilen başkanlık sistemi hakkında, ‘ucube’ ifadelerini kullandı.

Üstün, Çağlar Cilara’nın YouTube kanalına konuk oldu. AKP’de 4 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu eski Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “AK Partililer neredeyse artık bir MHP’li, bir ülkücü gibi düşünmeye başladılar. Benim için en büyük sıkıntı bu. Ak Parti’nin demokrat bir yapısı vardı” diyerek partisinin MHP ile ittifakını eleştirdi.

MHP, AKP’NİN MAYASINI BOZUYOR

MHP’nin, AKP’nin mayasını bozduğunu ileri süren Üstün, “MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor. Bir zaman gelecek elinde MHP’lileşmiş, aşırı sağa kaymış bir parti kalacak. Bizi dinlemek varken Perinçek dinleniyor” diye konuştu.

UCUBE SİSTEM

Ayhan Sefer Üstün, Türkiye’de uygulanan başkanlık sistemine ise ‘ucube sistem’ benzetmesi yaparak ağır eleştirilerde bulundu. Üstün, “Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil” diye konuştu.

Ayhan Sefer Üstün, o dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 18 sayfalık itiraz metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını da sözlerine ekledi.

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