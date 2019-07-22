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22.07.2019
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AKP’li Kayseri Belediyesi’nden ‘büyük hedef’: Seyyar satıcılarla topyekûn mücadele!

Seyyar satıcı çocuklara yönelik sert müdahalelerle gündeme gelen AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimi, AKP’li ilçe belediye başkanları ve oda başkanlarıyla yaptığı toplantıda seyyar satıcıları hedef göstererek “topyekûn mücadele” çağrısında bulundu

İsmail Arı İsmail Arı

Kayseri’de zabıtaların saldırısı ve bu saldırının ardından gözyaşlarını tutamamasıyla gündeme gelen seyyar satıcı çocuklar, yeniden konuşulmaya başlandı.

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve oda başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, “Seyyar satıcılarla mücadele etmeyi görev biliyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, “Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele sadece belediyeler bünyesindeki zabıta birimlerinin değil, tüm halkımızın sorunu ve sorumluluğudur” ifadesi dikkati çekti. Açıklamada, seyyar satıcıların hedef gösterilmesinin yanı sıra belediyenin “çeşitli önlemler” alacağı da vurgulandı.

VİCDANA SIĞMAZ

Belediye ve oda başkanlarının ortak açıklamasını BirGün’e değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, belediyenin evine ekmek götürmek isteyen yurttaşlara zulüm ettiğini vurguladı. Arık, “Gönül belediyeciliği ve ‘herkesin gönlüne gireceğiz’ gibi söylemlerle yola çıktılar. Gelinen noktaya baktığımızda alın teriyle ekmeğinin çıkarmak isteyen yurttaşlara ve evine ekmek götürmek isteyenlere yönelik vicdana sığmaz uygulamalara imza atıyorlar” dedi.

BELEDİYECİLİK ZULMÜ YAŞANIYOR

AKP’nin bu uygulamalarının süreceğinden endişe ettiklerini vurgulayan CHP’li Arık, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi borç içinde ve kalem kıpırdatamaz durumda. Karpuz satan yurttaşın karpuzlarını alıp yerlere atıyor, balon satan çocuğa sert müdahale ederek balonlarına el koyup ağlatıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamaları vicdana sığmaz uygulamalardır ve yaşananlar Kayseri’de büyük tepkiyle karşılanıyor. Kayseri’de belediyecilik zulmü yaşanıyor” diye konuştu.

HALKTAN “DESTEK” İSTEDİLER

“Bu şehir hepimizin” başlığıyla yapılan ve seyyar satıcı çocukları “halkın önüne atan” açıklamada imzası bulunan belediye ve oda başkanları şunlardan oluştu:

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Yüksel Garip, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Kenan Arslan gibi isimlerin imzası bulunuyor.

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