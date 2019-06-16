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16.06.2019
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AKP’li meclis üyesi, Kadıköy Belediye Başkanı’nın konuşmasını engelledi

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Pendik’te Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuşmasının ardından davet edildiği sahnede AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.

Patnos Spor Yöneticileri tarafından Pendik’te düzenlenen geceye davet edilen Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye’sinin AKP’li Başkanı Ahmet Cin ve davetlilerin konuşmalarının ardından kulüp yöneticileri tarafından selamlama için sahneye davet edildi.

Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi ardından da Pendik Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşması engellendi.

Geceyi Pendik Belediyesi’nin düzenlediğini, parasının kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Bilici, “Siyaset yok, sadece selamlama yapacaksınız” diyerek Odabaşı’nın konuşmasını engelledi.

Yaşananların ardından birçok misafir AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici’nin tavrına tepki gösterdi. Odabaşı’nın salondan ayrılmasıyla birlikte salondan ayrıldı.

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