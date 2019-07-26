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27.07.2019
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AKP’li medyada danışman rahatsızlığı: Erdoğan’a doğruları söylemiyorlar

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Ahmet Şimşirgil, danışmanlarının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğruları söylemediğini yazdı.

Ahmet Şimşirgil, “Beyefendi adına zarar vermek!” başlıklı yazısında, “Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra üç senede üç seçim geçirdi. Nice sıkıntılı devrelerden geçti. Gerçekten beka meselesi denilen hassas devreleri atlattı. Ekonomik sıkıntılara katlandı ve hâlâ da katlanmaya devam ediyor. Böyle bir süreçte maalesef birçokları da hükûmette oluşunu veya devlet adamlarını kullanarak köşe devşirmeye, yanlış işler yapmaya, parasına para katmak üzere dalavereli işlere girmeye ve hatta FETÖ borsası oluşturmaya kalktı. İşte zaman zaman bu hataları, yanlışları dile getirdiğimizde dostlar hep, ‘Hocam seçime girerken bunları mı konuşacağız’, ‘seçim geçsin konuşalım’, ‘sen bari söyleme…’ dediler. Onların nokta-i nazarından bakınca bir bakıma haklıydılar. Fazla bir şey söyleyemedik ve çoğu zaman sustuk. Fakat AK Parti’ye zarar verenler susmuyordu” ifadelerini kullandı.

“Onlar uygulamalarıyla hataları, yanlışları hep devam ettirdiler. Zira nasıl olsa kimse bir şey söylemiyor veya söyleyemiyordu. Zira yaptıkları her işi ‘Beyefendi’ adına yapıyorlardı(!)” diyen Ahmet Şimşirgil, şöyle devam etti:

“Aslında bu noktada iş artık danışmanlara düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanına doğruları söyleyemeyecek, sıkıntıları arz edemeyecek danışman, orada durmamalı! Milletin derdini ifade edemeyecek olanlar derhâl ayrılmalı! Şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki bu noktada milletin Başkan’ın danışmanlarına güveni yok! Her birinin bunun cakasını satmak dışında ne yaptığı belli değil!

Sayın Cumhurbaşkanımız hakkı kendisine korkusuzca ifade edecek birkaç danışman bulmalı ve bunlarla ayda bir görüşmeli, sansürsüz dinlemeli, inanın AK Parti bir yılda yeniden eski heyecanını, dinamizmini kazanır!”

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