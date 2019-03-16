AKP’li Mustafa Göktaş: Erdoğan’a oy verdikten sonra cennetin anahtarı cebinizdedir

Aday listelerinin açıklanması öncesi Urfa’da Eyyübiye Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan AKP’li Mustafa Göktaş skandal bir açıklama yaparak, “Erdoğan’a oy verdikten sonra cennetin anahtarı cebinizdedir, bunu iyi bilin” dedi.

Aday listelerinin açıklanması öncesi Urfa’da Eyyübiye Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan AKP’li Mustafa Göktaş, partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli’ye destek olduğu bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

Haberler.com’un aktardığına göre Göktaş, burada yaptığı skandal konuşmada şunları kaydetti:

“Analarım, bacılarım, Allah için Peygamber için Metin Baydilli’ye destek çıkın. Benim 32 devlet gezdim. Sudan’a gittim polisler beni kapıda karşıladı. Beni Erdoğan vatandaşı olarak karşıladılar alıp Ömer Beşir’in yanına götürdüler. Orada bir ay kaldım. Türkiye’nin 81 ili ve ilçesi 31 Mart’a AK Parti’ye oy verin Erdoğan’a oy verin. Erdoğan’a oy verdikten sonra cennettin anahtarı cebinizdedir. Bunu iyi bilin.”



