AKP’li Nevşehir Belediyesi’nin ’Yıldırım’ paylaşımına Bilecik Belediyesi’nden yanıt

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ile 6 Mayıs 2019’da iptal edilen ve bugün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine yönelik bazı illerin belediyelerine ait Twitter hesaplarından paylaşım yapıldı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’nin kazandığı Nevşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından “Burada YILDIRIM çarptı size doğru geliyor“ yazılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Twitter hesabı etiketlendi.

Nevşehir Belediyesi’nin tweetine CHP’li Bilecik Belediyesi’nden cevap geldi. Bilecik Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminde yer alan ‘Gandalf’ karakterinin fotoğrafı ile “Biz yol üzerindeyiz bekliyoruz” yanıtı verildi.

Bilecik Belediyesi’nin ardından Artvin’in ilçesi Borçka da belediyenin Twitter hesabından fotokapana yakalanan ayı fotoğrafı paylaşılarak “Tom Bombadil göreve hazır yazıldı.”

Tom Bombadil göreve hazır… pic.twitter.com/A1oR2xcQ8g — Borçka Belediyesi (@Borckabel) June 23, 2019

Nevşehir Belediyesi’nin attığı tweet sonrası Datça, Bodrum ve CHP’nin aldığı diğer belediyelerin resmi hesaplarından da güldüren tweetler paylaşıldı.