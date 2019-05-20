AKP’li Nurettin Canikli kızı için mücadele eden Şaban Vatan’a dava açtı

Baba Şaban Vatan’ın, 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünü örtbas ettiği gerekçesiyle suçladığı AKP’li Nurettin Canikli, dava açacağını söyledi. Canikli, baba Şaban Vatan’ın kendisine iftira attığını gerekçe göstererek dava açtığını duyurdu.

Olayla hiçbir ilişkisi olmadığı ve gerçeğin açığa kavuşması için gerekirse dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söyleyen Canikli, “Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak; konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim. dedi.

HSK’nın müfettişler görevlendirdiğini söyleyen Canikli, Rabia Naz’ın ölümünün araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdiğini söyledi. Canikli, “Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim.Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir” sözleri ile dava açtığını duyurdu.

Canikli açıklamasının son bölümünde ise, “Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.