24.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL AKP'li Nurettin Canikli kızı için mücadele eden Şaban Vatan'a dava açtı

AKP’li Nurettin Canikli kızı için mücadele eden Şaban Vatan’a dava açtı

AKP'li Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümündeki örtbası ortaya çıkarmak için mücadele eden baba Şaban Vatan'a hakaret ve iftira davası açtığını duyurdu.

birgun.net birgun.net
Baba Şaban Vatan uzun süredir kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele ediyor.

Baba Şaban Vatan’ın, 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünü örtbas ettiği gerekçesiyle suçladığı AKP’li Nurettin Canikli, dava açacağını söyledi. Canikli, baba Şaban Vatan’ın kendisine iftira attığını gerekçe göstererek dava açtığını duyurdu.

Olayla hiçbir ilişkisi olmadığı ve gerçeğin açığa kavuşması için gerekirse dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söyleyen Canikli, “Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak; konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim. dedi.

HSK’nın müfettişler görevlendirdiğini söyleyen Canikli, Rabia Naz’ın ölümünün araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdiğini söyledi. Canikli, “Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim.Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir” sözleri ile dava açtığını duyurdu.

Canikli açıklamasının son bölümünde ise, “Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan’ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

- Reklam -

SON HABERLER

May’den Brexit belgesi için milletvekillerine inceleme süresi

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin onayına sunulan Brexit anlaşması tasarısının, milletvekillerine yeterli...
Devamını Oku

Mehmet Selim Kiraz davasında sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara istenen ceza...
Devamını Oku

Gezi’nin 6. yılı şarkılarla kutlanacak

birgun.net -
Taksim Dayanışması, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen Gezi direnişinin yaklaşan 6. yıldönümünü...
Devamını Oku

ABD’de kadınlar kürtaj yasaklarını protesto ediyor

birgun.net -
ABD'deki muhafazakar eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlanmasının ardından ülke çapında...
Devamını Oku

Meclis’e girmeye çalışırken ‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

birgun.net -
TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına...
Devamını Oku

Turan Hançerli’ye yaşam boyu başarı ödülü

birgun.net -
Mood Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu.
Devamını Oku

CHP, mahkemenin ‘Süleyman Soylu’ kararını AYM’ye taşıyor

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesindeki saldırıya açıklamalarıyla...
Devamını Oku

Bir aday daha İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

birgun.net -
YSK'nin iptal kararı sonrası 23 Haziran'da yenilecek olan İstanbul seçimlerinden bir aday...
Devamını Oku

Bir kadın daha evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle öldürüldü

birgun.net -
Gün geçtikçe artan erkek cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Devamını Oku

Erdoğan: Adaletin olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi