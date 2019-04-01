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01.04.2019
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AKP’li Özhaseki: Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün yapılan yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne” ifadesini kullandı.

Özhaseki, “Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti” dedi ve Ankara’da yapılacak itirazların hataları açığa çıkarmak için yapılacağını söyledi.

Özhaseki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılaştık. Bizleri Ankaralı hemşerilerimizin sevdiğinin inandığının farkındayız. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alırız. İtirazlar yapılıyor. Bunun nedeni atılan bir oyun bile zayi edilmemesi. Çıkan sonuç ne olursa bizler tarafından kabul görecek. Biz teşkilatımıza mensuplarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. 

“SONUÇ DEĞİŞSİN DİYE BİR GAYRETİMİZ YOK”

İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl gitmişse o şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Bunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız. Bir yerde 201 oy Binali Bey almış. 201 oy İşçi Partisi’ne yazılmış. Hata da olabilir kasıt da olabilir. Binlerce bariz hatalar var. Aynı şekilde Ankara’da da hatalar var.

Şunu net söyleyebiliriz ki açık ara birinci partiyiz. Yerel seçimlerde de dörtlü itifaklar olmasına rağmen açık ara birinci parti çıktık. Önceki seçimlerden bile daha fazla oy aldık. Cumhur İttifakı bir beka meselesi üzerine kurulmuştur. Bizim ortak özelliğimiz yerli ve milli oluşumuz. Arkadaşlarımız centilmence bir mücadele verdiler. AK Parti ve MHP’nin belediye sayısı 50’yi geçti. El değiştiren belediyeler demokrasinin olağan sonuçları. Vatandaş yeni yüzler simalar görmek isteyebilir.”

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