AKP’li Şahin: Ankara’da 25 ilçenin 25’inde itiraz edeceğiz

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Ankara’da 25 ilçenin 25’inde ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edebileceğimiz mesafe görüyoruz” dedi.

Şahin, dün gerçekleşen yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak “Elimizde çok çarpıcı bulgular, tespitler var. Bunların hukuki gerekçeleriyle birlikte itiraz en ilçe seçim kurullarına sunacağız. Yarın saat 15:00’a kadar zamanımız var” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Hazırlıklarımızı, tespitlerimizi hukuki gerekçe ile birlikte oluşturarak ilçe seçim kurullarına sunacağız. Sonraki hukuki süreci de genel merkezdeki hukukçu arkadaşlarımız ile yakınen takip edeceğiz. Bu birleştirme tutanaklarındaki unsurların İstanbul’daki seçimler açısından da söz konusu olduğu yönünde ön tespitlerimiz var. Sandıktaki sonuçlar bütün olarak birleştirilirken maddi hataların olduğunu tespit ettik. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.

‘SON KARAR YARGININ’

Şüphesiz ki son karar verecek yargı mercileridir. Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi fark olmadığı yönünde gerçekçi bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Sonuca tesir edip etmeyeceğini karar verecek olan yargı mercileridir. Türkiye bir hukuk devletidir. İlçe ve il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu nezdinde hukuki süreci bütün hukukçu arkadaşlarımız ve teşkilatımızla takip edeceğiz. Örneğin A partisinin 25 oyu var B partisinin 125 oyu var bunlar yer değiştirmiş. Birtakım farklılaştırmalar söz konusu bununla ilgili ciddi tespitlerimiz var.

Ankara’daki 1212 bin küsur sandıktaki bütün rapor ve tutanaklarımız incelenmekte. Önemli derecede geçersiz oy da söz konusu. Hem Ankara’da Hem İstanbul’da. Özellikle muhtar seçimlerinden kaynaklanan bir kafa karışlığı olduğunu görmekteyiz. Herhangi bir konudaki bir eksiklikten dolayı başka bir alandaki iradenin yok sayılması hukuki olarak konması mümkün değildir. Bununla ilgili takiplerimiz yapıyoruz. 25 İlçenin 25’inde ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edebileceğimiz mesafe görüyoruz. 25 ilçenin 25’inde de maddi geçersiz oylar ve usulsüzlükle hatalar için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz.”



