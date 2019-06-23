AKP’li Şamil Tayyar: Şimdi hesap zamanı

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar paylaşımında, “Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı” dedi.

İlginizi çekebilir: KESK: Gelecek daha da güzel olacak

AKP’li Tayyar’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Hayırlı uğurlu olsun. Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur. Seçim aslında 6 Mayıs’ta kaybedilmişti. Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik. Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı.”