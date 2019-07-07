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07.07.2019
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AKP’li Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı

birgun.net birgun.net

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir imamla birlikte belediyede iki nikahın birden kıyıldığı görüntüleri internette paylaştı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sayan, belediye bünyesinde resmi ve dini nikahın istek üzerine beraber kıyılacağını duyurdu. Sayan’ın paylaştığı görüntülerde önce imam nikahı, ardından resmi nikah kıyıldığı görülüyor.

İmam nikahının ve resmi nikahın beraber kıyıldığı görüntüleri sosyal medyada canlı yayında da paylaşan Sayan, nikahı kıydıktan sonra “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak, ailelerin isteği üzerine önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız” dedi.

Sayan Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. Mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

AKP 2017 yılında Meclis’e sunduğu tasarıyla imamlara nikah kıyma yetkisi verilmesini istemişti. Meclis’te yasalaşan tasarıya göre, Bakanlık artık il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebiliyor.

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