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09.06.2019
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AKP’li Tatvan Belediyesi de Kürtçe tabelayı indirdi

birgun.net birgun.net

Bitlis’ten sonra AKP’li Tatvan Belediyesi de Kürtçe tabelayı indirdi. “Tatvan Belediyesi, Şaredariya Tetwan” tabelası yerine, “Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü” asıldı. Belediye başkanı kararı savundu, HDP tepki gösterdi.

Bitlis Belediyesi’nin kaldırdığı Kürtçe tabela ve levhaların yankıları sürerken, Bitlis’in Tatvan ilçesinde de AKP’li belediye Kürtçe tabelayı indirdi. Daha önce HDP’li 9 meclis üyesinin açığa alınmasıyla gündeme gelen Tatvan Belediyesi, bu kez “Tatvan Belediyesi, Şaredariya Tetwan” yazılı tabelayı kaldırarak, yerine “Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü” tabelası astı.

BELEDİYE BAŞKANI SAVUNDU

Konuya dair MA’ya konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tabelanın sökülmesinin binanın hizmet binası değil, zabıta müdürlüğü binası olduğu için yapıldığını savundu. Ancak bina 2015 yılından bu yana “ek hizmet binası” olarak kullanılıyor.

HDP’DEN TEPKİ

Tabelanın indirilmesine tepki gösteren uzaklaştırılan HDP’li meclis üyesi Diyar Orak, Bitlis Belediyesi tarafından başlatılıp Tatvan Belediyesi’ne yayılan Kürtçe tabelaların kaldırılmasının talimatla yapıldığını belirtti. Orak, “Kürtçeye, diğer dillere ve renklere bu tür tahammülsüzlükleri kabul etmiyoruz. Burada yaşayan halkın çoğunun anadili Kürtçe, bu halkımıza yapılan bir saygısızlıktır. 9 arkadaşımla birlikte uzaklaştırıldık, fakat belediyenin tüm çalışmalarını takip edeceğiz. Görevine devam eden 5 arkadaşımız bu durumun takipçisi olacak ve toplantılarda dile getirecektir. Kabul edilecek bir durum değildir” dedi.

Bitlis’te ise belediyenin adının yer aldığı Kürtçe tabelayı kaldırmakla gündeme gelen AKP’li belediye başkanı Nesrullah Tanğlay, bu kez de kentin girişinde bulunan Kürtçe, Türkçe ve İngilizce yazılı “Bitlis’e hoş geldiniz” tabelasını söktürdü. Gelen yoğun tepkiler üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada, “Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz” tabelalarının tekrar asılacağı iddia edildi.

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