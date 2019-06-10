AKP’li Tevfik Göksu ‘Pontus’ tweetlerini sildirdi

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘Pontus’ imasında bulunduğu sözlerini Twitter’dan paylaşan gazeteci İsmail Saymaz’ın tweetlerini sildirdi.

AKP’li Tevfik Göksu, katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade ederek, İmamoğlu’nun nereli olduğunu iftar programına katılan yurttaşlara sormuştu. Yurttaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” ifadesini kullanmıştı.

İlginizi çekebilir: AKP'den Kürdistan açılımı: İstanbul Binali Yıldırım’a Kürtçe öğretti

Göksu’nun bu ifadeleri Türkiye’nin gündemine oturmuş, Trabzonluların tepkisini çekmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz da Göksu’nun o ifadelerini kişisel Twitter hesabından paylaşmıştı. Saymaz, bugün Göksu’nun mahkemeye başvurarak tweetlerini engelleme kararı aldırdığını duyurdu.

Saymaz, tweetinde şu ifadeleri kullandı:



“Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, mahkemeye başvurarak, ‘Pontus’ konulu iki tweetimi engelleme kararı aldırmış. Benim tweetimi kaldırmam, Göksu’nun gafını ortadan kaldırmaz.”