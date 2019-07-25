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25.07.2019
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AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisini belediye iştirakine müdür atadı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atadığı ve buradan maaş aldığı ortaya çıktı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 3 Temmuz tarihli küpüründe yer alan bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun 20 Haziran 2022 tarihine kadar şirketin yönetim kurulu üyesi seçildiği belirtildi.

Olayı Twitter hesabından paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, şunları yazdı:

“Kendisini belediye ait şirketin yönetimine atayan CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu görevinden istifa etti. Aynı refleksi AK Parti’den de bekliyoruz. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kendisini TRABEL adlı şirketin başına atamış ve maaş alıyor.”

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SKANDALLARI BİTMİYOR: AKRABASINI DAİRE BAŞKANI VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI

Kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atayan ve buradan maaş alan Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yeni bir skandalı ortaya çıktı. Zorluoğlu, 31 Mart’a kadar öğretmen olan kayın biraderi Zülfü Turan’ı Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü yaparken, aynı zamanda belediye iştirakinde yönetime atadığı ortaya çıktı..

Olayı Twitter hesabından aktaran gazeteci İsmail Saymaz, “Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 31 Mart’a kadar öğretmen olan kayınbiraderi Zülfü Turan’ı, seçildikten sonra Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı ve özel kalemi yapmış. Turan ayrıca, belediyeye ait Turkuaz adlı şirkette 26 Mayıs’a kadar yöneticiymiş. Bir kişiye üç görev!” ifadelerini kullandı.

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