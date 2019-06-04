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04.06.2019
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AKP’li Ünal: Ortak yayın bayramdan sonra

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, “İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ünal, resmi bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AKP ile CHP arasındaki ortak yayın görüşmelerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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Altay’ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğünü ifade eden Ünal, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayından sonra Sayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için  bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz.” ifadesini kullandı.

Kaynak:AA
  • Konu başlıkları:
  • AKP

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