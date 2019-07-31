AKP’li ve CHP’li belediyelerde eş-dost-akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından belediyelerde eş-dost-akraba atamaları gündemdeki yerini koruyor.

Büyükşehirden ilçe belediyelerine kadar birçok yerde belediyede başkanlar, yakınlarını üst kadrolara atadı.

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kayın biraderini Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü yaparken, aynı zamanda belediye iştirakinde yönetime atadı.

Belediyede partizanlığın bir diğer örneği AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandı. Belediye iştirak şirketlerinin tamamının yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkanvekilliği kadrolarını da AKP Bursa İl Yönetim Kurulu üyelerine verdi.

Son günlerde CHP’li belediyeler de akraba atamaları ile gündeme geldi. Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u belediye şirketine müdür yardımcısı olarak atarken, İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru’nun, belediye şirketinin başına kardeşini getirdiği ortaya çıktı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da iki kardeşine belediyede kadro verdi.

31 Mart seçiminin ardından eş-dost-akraba atamalarının yaşandığı belediyeleri şöyle:

AKRABASINI DAİRE BAŞKANI VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Murat Zorluoğlu

Kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atayan ve buradan maaş alan AKP’li Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, akraba atamalarıyla gündeme geldi. Zorluoğlu, 31 Mart’a kadar öğretmen olan kayın biraderi Zülfü Turan’ı Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü yaparken, aynı zamanda belediye iştirakinde yönetime atadığı ortaya çıktı.

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KENDİSİNİ İŞTİRAKLERİN TAMAMINA BAŞKAN OLARAK ATADI, KADROLARI AKP’LİLERDEN OLUŞTURDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş

Bursa’daki kadrolaşma, Büyükşehir Belediyesi’ni adeta AKP’nin paralel bir il teşkilatı haline getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin iştirak şirketlerinin tamamının yönetim kurulu başkanlığına kendisini atadı. Yönetim kurulu başkanvekilliği kadrolarının hepsi AKP’ye yakın isimlerden oluşturulurken; bunların üçü aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanvekilliği görevinde olan isimler şöyle:

• Kısa adı BURKENT olan Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Ömer Aybar, aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

• Kısa adı BURFAŞ olan Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülten Doğrul da aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

• Kısa adı BURULAŞ olan Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Bülent Kandemir de AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

• Kısa adı BESAŞ olan Bursa Ekmek Sanayi ve A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekili olan Mustafa Bektaş, 2018’deki genel seçimlerde AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

• Tarım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grup Sözcülüğü görevinde bulunan Ercan Barutçuoğlu.

• Kısa adı Kültür A.Ş. olan Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ferik uzun yıllardır Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir isim. Ferik, geçmişte AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhlas Haber Ajansı’nın Spor Müdürü olarak görev yapmış.

OĞLUNU GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATADI

Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur

Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u belediye şirketine müdür yardımcısı olarak atadı.

Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’nde (TORBEL) 3 olan yönetim kurulu üyesi sayısını önce 7’ye yükseltti. Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinden oluşan yönetim kurulu huzur hakkı alıyor. Hiç olmayan genel müdür yardımcılığını ikiye çıkaran Uygur, birine oğlunu, diğerine de CHP Torbalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Takak’ı atadı.

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Atamaya ilişkin açıklama yapan Uygur, “Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Güvenebileceğim kimse yoktu” dedi.

Tepkiler üzerine geri adım atan Uygur yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıkladı.

KARDEŞİNİ BELEDİYE ŞİRKETİNİN BAŞINA GETİRDİ

İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru

Antalya’nın İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru’nun, belediye şirketinin başına kardeşi Serap Küçükkuru’yu getirdiği ortaya çıktı.

Antalya’nın en küçük ilçesi İbradı’da, CHP’nin adayı Serkan Küçükkuru, 31 Mart yerel seçiminde ikinci kez belediye başkanı seçildi. Kendisine yerel seçimde DSP’den aday olarak rakip olan belediye çalışanı Mustafa Kozanoğlu’nu 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı ilçesine 6 ay geçici süreyle görevlendiren Serkan Küçükkuru, belediye şirketi Elmas’a yaptığı atamalarla dikkati çekti.

Başkanlıktaki ilk döneminde 2 kız kardeşini belediyede işe başlatan Küçükkuru, ikinci döneminin başında, belediyenin tek şirketi Elmas’ın 2 yöneticisini görevden aldı. Serkan Küçükkuru, şirketin müdürlüğüne ise kardeşi Serap Küçükkuru’yu getirdi. Belediye şirketi, ilçede ekmek fırının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.

İKİ KARDEŞİNE DE KADRO VERDİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Lütfü Savaş

Kendisinin belediye iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanı olarak atayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediyelerde akraba atamalarına bir yenisini daha ekledi.

Savaş’ın kardeşi Metin Savaş, HATSU’nun özel kalem müdürü yapılırken, Lütfü Savaş’ın diğer kardeşi Mehmet Savaş da belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi yapıldı.