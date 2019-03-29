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29.03.2019
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Cumhur İttifakı’nda ‘Isparta’ çatlağı: ‘Miting yapacağımız alana TIR park ettiler’

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Isparta Belediye Başkanı ve MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Halıkent Kapalı Pazar yerinde miting için kuracağı sahnenin AKP’nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen tarafından 3 adet TIR’la kapatıldığını iddia etti. Birçok ilde ortak aday çıkaran Cumhur İttifakı, Isparta’da kendi adaylarıyla yarışıyor.

“3 ADET TIR, MİTİNG YAPACAĞIMIZ ALANA PARK EDİLDİ”

Günaydın, sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı açıklamada, “AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Meclis Üyesi Adayı Erdal Çelik’e ait 3 adet TIR bugün akşam miting yapacağız Halıkent Kapalı Pazar yerine sahne kuracağımız alana AK Parti Belediye Meclis Üyesi Salim Nuri Güntaç ve bazı AK Parti yöneticilerinin nezaretinde park edildi.

“KAYBETME KORKUSU SEN NELERE KADİRSİN”

Siyasi ahlaka sığmayan bu hareketi esefle kınıyorum. Daha yönetime bile gelmeden zulüm peşinde koşan bu zihniyeti değerli Isparta halkımızın vicdanına havale ediyorum. Kaybetme korkusu sen nelere kadirsin. Her şeye rağmen sevgi kazanacak. Tüm halkımızı bu akşam 21.00’da Halıkent Kapalı Pazar yerine davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Birçok ilde ortak aday çıkaran Cumhur İttifakı, Isparta’da kendi adaylarıyla yarışıyor. 2014 seçimlerin MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, yüzde 44,5 oy oranı ile seçimleri kazanmıştı. AKP ise Isparta’da yüzde 39,9 oy almıştı.

Günaydın’ın, daha sonra yaptığı paylaşımı sildiği görüldü.

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