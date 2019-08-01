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01.08.2019
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AKP’li vekil Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamını böyle savundu: Bugün kağıt kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak…

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Kazdağları’nda yaşanan ağaç katliamına tepkiler artarken AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’ndan ilginç bir açıklama geldi. “Çanakkale’de bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor. Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen orman bölge müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlar da bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler” dedi.

Sözcü‘nün haberine göre, AKP’li İskenderoğlu, Kazdağları’nda tepki çeken ağaç katliamına ilişkin açıklamalarda bulundu. İskenderoğlu,  “Önümüzde gündem ile ilgili bir konu var. Biz bir kere hiçbir madenin avukatı değiliz. Bu memleketin her ağacı, her suyu, her denizi bize emanettir ancak yapılan bir maden kanunu ile birlikte biliyorsunuz ki dünyanın her yerinden maden çıkartma yasası var bununla ilgili. Doğru yapılıyor mu kısmında eminim müdürlerimiz bize gereken açıklamayı verecektir ama Çanakkale’de bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor” diye konuştu.

Her şeyin kontrol altında olduğunu ileri süren İskenderoğlu, “Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen orman bölge müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlarda bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler. Çanakkale’nin her ağacı bizim için kıymetli. Kesilen ağaçların yerine 3 milyon ağaç dikiyoruz kesinleri söylerken kimse dikilenleri söylemiyor” şeklinde konuştu.

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