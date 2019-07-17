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17.07.2019
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AKP’li vekil şehir hastanelerindeki vurguna isyan etti: ‘Canımı sıkan şeyler oluyor’

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de şehir hastanesinden şikayetçi etti. ‘Nasıl olsa parasını Meclis ödüyor’ denilerek kendisine yersiz tahliller yapılmak istendiğini açıkayan Öztürk, “Benim de kafamın karıştığı, canımı sıkan işler oluyor” dedi.

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Kâr amacıyla işletilen şehir hastaneleri ile özel hastanelerdeki sağlık vurgunlarına AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de isyan etti. Öztürk, şehir hastanelerde yersiz tahlil ve işlemler yapıldığını söyledi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, sağlıkta canını sıkan işler olduğunu belirten Öztürk, “Hastaneye gidiyorum, efendim gelmişken bir check-up yapalım, MR çekelim, tahlil yapalım diyorlar. İstemiyorum diyorum. Parasını siz ödemeyeceksiniz Meclis ödeyecek, diyorlar. İlla hastalık icat edecekler” dedi.

“HEMEN MR ÇEKİYORLAR”

Öztürk, yıllardır uygulandığı halde bir türlü önlem alınamayan sağlık sistemindeki büyük vurguna yönelik isyanını Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda şehir hastaneleri tartışılırken dile getirdi. CHP, İYİ Parti ve HDP’li milletvekilleri de, şehir hastanelerini işleten şirketlerin daha fazla para kazanmak uğruna yersiz tahlil ve işlemler yaptıkları eleştirisinde bulundu.

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk

“SİSTEMDE ÇOK AKSAYAN YERLER VAR”

AKP Milletvekili Öztürk, şehir hastaneleri ile özel hastanelerdeki sağlık vurgununu kendi yaşadıkları üzerinden şöyle anlattı: “Benim de kafamın karıştığı, özellikle sağlık yatırımlarında canımı sıkan işler oluyor. Gidiyorsunuz hastaneye, size A’dan Z’ye tahlil yazıyorlar. Yok kanser tahlili, bilmem ne tahlili. Ya, kardeşim, ne gereği var, diyorum. ‘Efendim, siz para ödemiyorsunuz’ diyor. Kim ödüyor? Meclis ödüyor. Ya, Meclis de ödese kamu ödüyor, bana illa hastalık mı icat edeceksiniz diye benim de çıkış yaptığım oluyor. Gidiyorsunuz ufak bir mesele için, size diyor ki, ‘efendim, gelmişken bir check-up yapalım’ şimdi moda oldu ya. Yok MR çekelim, yok şunu çekelim. İlla bir hastalık buluncaya kadar… Sistemde çok aksayan yerler var.”

“BOŞUNA AMELİYAT YAPILIYOR”

CHP Balıkesir Milletvekili doktor Fikret Şahin, şehir hastaneleri modeliyle sağlık hizmetinin adeta para kazanılır ticari bir hizmet alanı haline dönüştüğünü, bu hastanelerde amacın insan sağlığından çıkıp kara odaklandığını savundu. Şahin, “Başhekimler toplantı yapıp hekimlere diyorlar ki, ‘Arkadaşlar, MR fazla isteyin, odyo fazla isteyin, tahlili fazla isteyin, gelirimiz artsın. Döner sermayemiz düşük kalmasın.’ Başhekimler ciro bazında birbirleriyle yarışıyorlar, ‘ben bu ay 10 trilyon ciro yaptım, geçen aya göre 2 trilyon artırdım’ diyorlar. Boşuna ameliyatlar yapılıyor. Ben şahit oldum, hekim olarak vicdanım sızlıyor” diye konuştu.

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