AKP’li vekilden Erdoğan’a ‘Yeni Zelanda’ tepkisi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinde Yeni Zelanda katlimanının görüntülerini izletmesine AKP’li milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki geldi.

Mustafa Yeneroğlu, WDR Köln Radyosu’nun yaptığı söyleşide katliam videosunun gösterilmesine karşı olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, “Ben görüntüyü izledikten sonra ilgili arkadaşlara görüşümü ilettim. Bu görüntülerin çocukların izlemesini doğru bulmuyorum. Kim telkinde bulundu bilemiyorum ama doğru olmadığı kanaatdeyim. Ben büyük bir ekseriyetin benim gibi düşündüğünü düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, saldırgan tarafından kaydedilmişti. Facebook, platform üzerinden yayılan 1.5 milyon görüntüyü silmişti. Tayyip Erdoğan ise bu görüntüleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek için mitinglerinde kullanmaya başlamıştı.