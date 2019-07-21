21.7 C
Istanbul
22.07.2019
Anasayfa GÜNCEL AKP'li vekilden hükümete eleştiri: Kanuna destek vermedim

AKP’li vekilden hükümete eleştiri: Kanuna destek vermedim

birgun.net birgun.net

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren düzenlemeler konusunda hükümeti eleştirdi. Yurt dışından emeklilik konusunda görüşünün alınmadığını, 2 yıldır ısrarla bilgi istemesine rağmen bakanlıktan bilgi verilmediğini belirten AKP’li Yeneroğlu, “Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler” dedi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre AKP’li Yeneroğlu, kendisine yöneltilen 3 konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve hükümetin yaptığı bazı düzenlemeleri eleştirdi. ‘Yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili zaruri açıklama’ başlığıyla Yeneroğlu, şunları açıkladı:

‘SAYGISIZLIK YAPILDI, DESTEKLEMEDİM’

“Son günlerde başta dövizle askerlik bedelinin artırılması, yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme ve yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücreti konusunda vatandaşlarımızın haklı soruları ve tepkileriyle karşı karşıyayım. Yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme konusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK’dan talep etmeme rağmen ne bilgilendirildim ne kanun teklifi benimle istişare edildi ne de görüşüm alındı. Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.”

‘TELEFON SÜRECİNE DAHİL EDİLMEDİM’

“Yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücret konusu, Resmî Gazetede okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sürece herhangi bir şekilde dahil edilseydim, elbette görüşümü bildirirdim.

Dövizle askerlik konusunda, kendi çıkarttığımız kanunun tersine çevrilmesini doğru bulmadım ve görüşlerimi de her platformda dile getirdim. Maalesef netice alamadım. Endişem o ki, yükseltilen bu meblağ karşısında doğuştan ilgili ülkenin vatandaşlığını zaten almış olan yurt dışındaki gençlerimizin yoğun olarak vatandaşlıktan çıkacaklarıdır. Oysa 2016’da 1000 Avro olarak belirlediğimiz düzenlemede hem vatandaşlıktan çıkışları ciddi manada azaltmış, hem de gelirleri öncekine nazaran ciddi manada artırmıştık. Umarım yeni düzenleme ile tersi olmaz.”

AKP’li Yeneroğlu’ndan ‘öz eleştiri’ çağrısı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,519AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bağlaçların bitmeyen çilesi!

ATTİLA AŞUT -
“Ağaç yaşken eğilir” diye boşuna söylememişler. Dille ilgili kimi bilgiler sonradan kolay...
Devamını Oku

Rüzgâr ancak soldan döner

GÜVEN GÜRKAN ÖZTAN -
Bugün AKP hızla kemik tabanına doğru daralıyor. O tabanın takriben %20’lik bir...
Devamını Oku

Ellerindeki kanları yıkatmayın

SELÇUK CANDANSAYAR -
Önce 31 Mart ardından 23 Haziran seçimleriyle Türkiye’de yeni bir siyasal dönemin...
Devamını Oku

Bağımlılık bağımlılığı

MELİH PEKDEMİR -
Cuma günkü Yeni Akit gazetesinin manşeti neydi biliyor musunuz?
Devamını Oku

Sendrom doğuran sendrom

UĞUR KUTAY -
Dan Simmons’ın ‘Vietnam sendromu’ ile ilgili E-Ticket to ‘Namland (Vietnampark’a E-Bilet) adlı...
Devamını Oku

Yatağan’da maden ocağında iş cinayeti

birgun.net -
BERKAY SAĞOLMuğla'nın Yatağan ilçesinde maden sahasında bulunan...
Devamını Oku

Domates sanılıp yeniliyor: Bakanlıktan uyarı geldi

birgun.net -
Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak...
Devamını Oku

Karar yazarı Albayrak: Geçmişte Erdoğan’a soru sormak yerine iltifat yağdırmam yanlıştı

birgun.net -
Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, sosyal medya üzerinden 17-25 Aralık sürecinde katıldığı...
Devamını Oku

‘Ülke ekonomik krizle karşı karşıyayken Saray’ın 5 aylık harcaması 1 milyar TL’yi aştı’

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, hazırladığı...
Devamını Oku

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

birgun.net -
Nijerya’da 4 Türk vatandaşı Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi