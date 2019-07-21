AKP’li vekilden hükümete eleştiri: Kanuna destek vermedim

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren düzenlemeler konusunda hükümeti eleştirdi. Yurt dışından emeklilik konusunda görüşünün alınmadığını, 2 yıldır ısrarla bilgi istemesine rağmen bakanlıktan bilgi verilmediğini belirten AKP’li Yeneroğlu, “Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler” dedi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre AKP’li Yeneroğlu, kendisine yöneltilen 3 konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve hükümetin yaptığı bazı düzenlemeleri eleştirdi. ‘Yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili zaruri açıklama’ başlığıyla Yeneroğlu, şunları açıkladı:

‘SAYGISIZLIK YAPILDI, DESTEKLEMEDİM’

“Son günlerde başta dövizle askerlik bedelinin artırılması, yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme ve yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücreti konusunda vatandaşlarımızın haklı soruları ve tepkileriyle karşı karşıyayım. Yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme konusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK’dan talep etmeme rağmen ne bilgilendirildim ne kanun teklifi benimle istişare edildi ne de görüşüm alındı. Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.”

‘TELEFON SÜRECİNE DAHİL EDİLMEDİM’

“Yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücret konusu, Resmî Gazetede okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sürece herhangi bir şekilde dahil edilseydim, elbette görüşümü bildirirdim.

Dövizle askerlik konusunda, kendi çıkarttığımız kanunun tersine çevrilmesini doğru bulmadım ve görüşlerimi de her platformda dile getirdim. Maalesef netice alamadım. Endişem o ki, yükseltilen bu meblağ karşısında doğuştan ilgili ülkenin vatandaşlığını zaten almış olan yurt dışındaki gençlerimizin yoğun olarak vatandaşlıktan çıkacaklarıdır. Oysa 2016’da 1000 Avro olarak belirlediğimiz düzenlemede hem vatandaşlıktan çıkışları ciddi manada azaltmış, hem de gelirleri öncekine nazaran ciddi manada artırmıştık. Umarım yeni düzenleme ile tersi olmaz.”