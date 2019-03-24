AKP’li vekilden “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” sözlerine ilişkin açıklama

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziray Banliyo Hattı Projesi kapsamında Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasındaki 5 kilometrelik Gaziray Hattı’nın test sürüşünde heyetten birinin söylediği “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Uzer , konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir.”