21.5 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 'AKP'li vekiller Berat Albayrak'ı şikayet etti, Erdoğan sessiz kaldı'

‘AKP’li vekiller Berat Albayrak’ı şikayet etti, Erdoğan sessiz kaldı’

AKP'li vekillerle bir araya gelen Erdoğan'a damat Berat Albayrak'ın şikayet edildiği, Erdoğan'ın ise sessiz kaldığı iddia edildi.

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle son kez kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, AKP’li vekillerin Berat Albayrak’la ilgili tepkilerden bahsettiğini, Erdoğan’ın ise sessiz kaldığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu‘nun haberine göre, Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıya aralarında Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’un da bulunduğu 31 ilden 69 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü.

Milletvekillerinin toplantıda, vatandaşlarda “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepkiyi dile getirdikleri” de kaydedildi. “Albayrak’a büyük tepki var” eleştirilerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sessiz kaldığı” ileri sürüldü.

Erdoğan’ın, toplantıya katılan milletvekillerine Ali Babacan’ın başını çektiği yeni parti ile ilgili “İçimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı” diye sorduğu ancak bu soruya milletvekillerinin “tepkisiz kaldığı” ifade edildi. 

Milletvekillerinin Erdoğan’a “İstanbul seçiminde başarısız olmasının en önemli nedeninin başında Suriyelilerin geldiğini” söylemesi de dikkat çekti. 

Bazı milletvekillerinin Erdoğan’a, “İstanbul’da Suriyelilere karşı büyük tepki var. AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlar bile ‘partimizin bu noktada yanlış yaptığını’ söylüyor, vatandaşlar bizlere İstanbul’un tarihi ve turistlik yerlerinde bile adım başı Suriyelilerle karşılaştıklarını ve kendilerini, ‘mülteci’ gibi hissettiklerini anlatıyor” dediği belirtildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,270AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘AKP’li vekiller Berat Albayrak’ı şikayet etti, Erdoğan sessiz kaldı’

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle son kez kahvaltılı toplantıda bir araya...
Devamını Oku

Beyaz Kitap, Modern İpek Yolu Dergisi tarafından Türkçeye çevrildi

birgun.net -
Kırmızı Kedi Yayınevi ve CRI-Çin Uluslararası Radyosu’nun işbirliğiyle üç ayda bir yayımlanan...
Devamını Oku

Bergama’dan meclise ‘çam fıstığı’ tepkisi

BİRGÜN İZMİR -
Türkiye’de çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i, dünya üretiminin ise yüzde 10’unu karşılayan İzmir’in...
Devamını Oku

Menderes Belediyesi’nden sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su kabı

BİRGÜN İZMİR -
Menderes Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğinde sokakta yaşayan hayvanlar için...
Devamını Oku

Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin kendini genç hisseden yaşlı hastaları

BİRGÜN İZMİR -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde...
Devamını Oku

Ali Babacan yeni parti kararını erteledi: Çipras’tan bir farkımız kalmaz

birgun.net -
AKP'den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararını...
Devamını Oku

Ruhları sevmeyi denemek

birgun.net -
PINAR ALPAYBazı yazarlarla aynı dönemde yaşamak ne...
Devamını Oku

Çocuklar DENEK değildir

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLUBir çocuk sahibi olacağını öğrendiği gün...
Devamını Oku

Sosyal medya fenomeni ‘Pucca’ hakkında 5 yıl 10 ay hapis kararı

birgun.net -
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılana 'Pucca'...
Devamını Oku

Sherlock Holmes 3 geliyor: Dexter Fletcher yönetecek

birgun.net -
Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın başrollerini üstlendiği Sherlock Holmes serisinin yeni...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi