‘AKP’li vekiller Berat Albayrak’ı şikayet etti, Erdoğan sessiz kaldı’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle son kez kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, AKP’li vekillerin Berat Albayrak’la ilgili tepkilerden bahsettiğini, Erdoğan’ın ise sessiz kaldığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu‘nun haberine göre, Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıya aralarında Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’un da bulunduğu 31 ilden 69 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü.

Milletvekillerinin toplantıda, vatandaşlarda “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepkiyi dile getirdikleri” de kaydedildi. “Albayrak’a büyük tepki var” eleştirilerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sessiz kaldığı” ileri sürüldü.

Erdoğan’ın, toplantıya katılan milletvekillerine Ali Babacan’ın başını çektiği yeni parti ile ilgili “İçimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı” diye sorduğu ancak bu soruya milletvekillerinin “tepkisiz kaldığı” ifade edildi.

Milletvekillerinin Erdoğan’a “İstanbul seçiminde başarısız olmasının en önemli nedeninin başında Suriyelilerin geldiğini” söylemesi de dikkat çekti.

Bazı milletvekillerinin Erdoğan’a, “İstanbul’da Suriyelilere karşı büyük tepki var. AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlar bile ‘partimizin bu noktada yanlış yaptığını’ söylüyor, vatandaşlar bizlere İstanbul’un tarihi ve turistlik yerlerinde bile adım başı Suriyelilerle karşılaştıklarını ve kendilerini, ‘mülteci’ gibi hissettiklerini anlatıyor” dediği belirtildi.